The Batman : une nouvelle bande annonce diffusée pendant le All-Star Game de la NBA

Diffusée lors du All-Star Game de la NBA – la ligue de basketball professionnelle américaine – dans la nuit de dimanche à lundi, la nouvelle bande annonce de «The Batman» révèle des images inédites du film réalisé par Matt Reeves.

Dans ce teaser, le mot «vengeance» est prononcé à plusieurs reprises. Qui correspond autant à Batman, qu’au Sphinx, dont l’objectif semble clairement de se venger de la famille Wayne en révélant des vérités compromettantes sur le père de Bruce Wayne. On aperçoit très furtivement le principal antagoniste, incarné par Paul Dano, mais aussi Andy Serkis dans le rôle d’Alfred, Zoë Kravitz dans celui de Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell en Pingouin, ou Jeffrey Wright en commissaire Gordon.

"I can't believe what I'm seeing"





The Batman trailer dropping at #NBAAllStar

