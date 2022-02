House of the Dragon : George R.R. Martin transmet une bonne nouvelle aux fans

Voilà qui est très encourageant. L’auteur George R.R. Martin a eu le privilège de découvrir en avant-première quelques images de la saison 1 de «House of The Dragon» dont le tournage vient de toucher à sa fin.

C’est le 17 février, sur son blog personnel, que l’auteur de Game of Thrones s’est enthousiasmé à propos des premiers extraits de la série auxquels il a eu accès.

«Merveilleuse nouvelle en direct de Londres : on m'informe que le tournage de la première saison de House of the Dragon est terminé. Oui, les 10 épisodes. J'ai vu quelques extraits pas encore montés de certains d'entre eux, et je trouve ça super ! Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les effets spéciaux, la colorisation, la musique, tout le travail de post-production... Mais l'écriture, la mise en scène, et les acteurs... tout est formidable. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi», peut-on lire.

Adaptation du livre de George R.R. Martin Fire & Blood, qui raconte la prise de pouvoir de la maison Targaryen après la chute de Valyria, son règne sans partage sur Westeros, l’unification des Sept Royaumes, etc., à travers une histoire qui débutera 300 ans avant les événements de Game of Thrones, House of The Dragon est attendue dans le courant de l’année 2022.

Quelle date de diffusion ?

George R.R. Martin a toutefois donné quelques indices sur son blog sur la date de diffusion de la série, qui n’arrivera pas sur la plate-forme de streaming HBO Max avant l’été. «Alors, quand pourrez-vous voir la série, me demandez-vous ? J'aimerais pouvoir vous le dire. Il reste encore beaucoup de travail à faire, comme je l'ai dit, et la pandémie rend la planification difficile. Au printemps ? C'est peu probable. Cet été ? C'est possible. Ou bien à l'automne ? Qui sait ?», écrit-il.

La série Le Seigneur des Anneaux doit être lancée en septembre 2022 sur Prime Video. Il est difficile d’imaginer HBO proposer un lancement au même moment. On attend toujours l’annonce de la date officielle.