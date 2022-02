OVNI(S) : la saison 2 est disponible sur Canal+… et elle est juste géniale

Un retour remarquable. Après une saison 1 qui avait réussi à séduire les abonnés de Canal+, OVNI(S) revient avec un deuxième chapitre qui fait bien plus que confirmer tout le bien qu’on pouvait penser de la série.

Pas facile de répondre aux attentes des téléspectateurs après avoir réussi à capter leur attention. C’est pourtant ce que Clémence Dargent, Martin Douaire et Maxime Berthemy ont réussi à faire avec cette saison 2 d’OVNI(S) où l'on retrouve à l’écran l’équipe de choc composée de Didier Mathure, Élise, Marcel, Véra et Rémy.

L’histoire démarre sur la route, avec Didier et Véra sillonnant les villes de France à la recherche de témoins de phénomènes inexpliqués. Rémy a été embauché par une société spécialisée dans la haute technologie. Au GEPAN, André Morin est devenu le nouveau directeur pour le plus grand bonheur de son amoureux, Marcel.

Quand Didier découvre que son ex-épouse, Elise – tout juste nommée à la tête du CNES – est en train de se refaire sa vie, et que ses enfants lui font part de leurs inquiétudes concernant son obsession pour les extra-terrestres, il décide de tout laisser tomber pour reprendre une vie normale. Mais un événement inexpliqué va venir chambouler, encore une fois, l’existence de chacun des protagonistes.

Maintenant ce qu’ils cherchent ce n’est plus la preuve. C’est le contact.

#OVNIs saison 2, c'est disponible ! — CANAL+ (@canalplus) February 21, 2022

Quelle joie de retrouver Melvil Poupaud, Géraldine Pailhas, Michel Vuillermoz, Daphné Patakia et Quentin Dolmaire dans cette saison 2 qui parvient non seulement à surfer la belle vague de la première, mais à la dépasser grâce à un scénario où l’humour, le fantastique, la science-fiction, et la poésie se côtoient en toute simplicité.

On enchaîne les douze épisodes – tous disponibles depuis ce 21 février sur myCANAL – sans pouvoir s’arrêter. Et à la fin, on espère qu’une chose : que Canal+ annonce une saison 3.