Bad Vegan, arnaque au menu : qui est Sarma Melngailis, la femme surnommée la «Bernie Madoff vegan» ?

Personnage central de la série documentaire «Bad Vegan, arnaque au menu» diffusée sur Netflix à partir du 16 mars, Sarma Melngailis a connu la gloire aux États-Unis avant de devenir une fugitive recherchée dans tous le pays.

En 2004, cette restauratrice et son compagnon de l’époque, Matthew Kenney, et leur ami Jeffrey Chodorow, s’imposent à New York comme l’une des meilleures tables de toute la ville. Leur restaurant, Pure Food And Wine propose une cuisine crue vegan où les plus grandes stars des alentours viennent manier la fourchette : Owen Wilson, Katie Holmes, Alec Baldwin, Chelsea Clinton, … Sarma Melngailis est élevée au rang de star dans le monde culinaire. Avant que l’édifice ne s’écroule.

La belle histoire commence à prendre un tournant décisif quand la jeune femme rencontre celui qui deviendra rapidement son mari, Anthony Strangis, en 2011. Un escroc notoire connu des services de police. La bande annonce dévoilée par Netflix insinue que Salma Melngailis aurait été manipulée par ce dernier afin détourner les millions de dollars de bénéfices de ses entreprises. C'est pourtant elle qui est la cible des critiques, et qui héritera d'un surnom peu enviable : la «Bernie Madoff végan».

Une promesse d’immortalité

En 2015, les employés de Pure Food And Wine ne sont plus en mesure d’être payés, et leur patronne disparaît du jour au lendemain après avoir fourni des informations très vagues à propos des impayés. «Il y a eu des tonnes de théories conspirationnistes sur les raisons qui l’ont poussé à se marier avec lui», explique un ancien associé de Salma Melngailis. «Quelqu'un essayait-il de la faire chanter ?», continue-t-il.

Dans la bande annonce, on apprend qu’Anthony Strangis lui aurait ainsi promis – à elle et à son chien – l’immortalité en lui faisant passer des «tests d’endurance cosmiques». Elle lui aurait transféré des millions de dollars sur ses comptes personnels pour pouvoir alimenter son époux en cash… qu’il allait dilapider au casino. Finalement, Sarma Melngailis finira par lui céder le contrôle total de ses finances. Jusqu’à leur arrestation.

Le 12 mai 2016, elle est repérée dans le Tennessee avec son compagnon après la commande d’une pizza dans une chaîne de restauration rapide. Elle plaidera coupable lors de son procès en mai 2017, et effectuera une peine de trois mois et demi dans la prison de Rikers Island. Sarma Melngailis a participé à l’élaboration de la série documentaire, et offrira son témoignage sur l’ensemble de cette affaire qui aura fait beaucoup de bruit outre-Atlantique.