Cérémonie des César : Antoine de Caunes révèle avoir été harcelé par une fan

Alors qu’il s’apprête à animer la 47e cérémonie des César, ce vendredi 25 février en direct sur Canal+, Antoine de Caunes s’est confié sur le harcèlement d’une fan qui s’était éprise de lui.

C’est sur le plateau du Buzz TV que celui qui sera le maître de cérémonie pour la 10e fois de sa carrière a évoqué cette «fan zinzin» qui ne le lâchait pas d’une semelle. «J'ai été ‘stalké’ (harcelé, ndlr), comme on dit, à une époque par une jeune femme qui s'était éprise de moi. Elle ne me lâchait pas beaucoup. Elle m'attendait devant chez moi, elle me cherchait partout… Elle m'envoyait des lettres enflammées», a expliqué Antoine de Caunes au Buzz TV ce lundi 21 février.

José Garcia inquiet ?

S’il précise que cette histoire s’est «bien terminée» pour lui, Antoine de Caunes n’a toutefois pas révélé les éventuelles mesures qui ont été prises afin de faire cesser ce harcèlement. L’animateur de Popopop sur France Inter doit désormais faire face à une autre menace, plus amicale cette fois, et qui s’appelle José Garcia. Sur le plateau de l’émission C à vous sur France 5, le comédien a laissé entendre qu’il comptait se venger d'Antoine de Caunes après avoir été victime d’une énième blague de ce dernier.

Alors que Pierre Lescure venait d'évoquer la présence du maître de cérémonie comme la garantie de vivre un moment «élégant, gai et dédié au cinéma», José Garcia s’est montré beaucoup plus perplexe. «Les César approchent... Je ne sais pas si ce sera si élégant que vous le dites !», a-t-il prévenu. «C'est le meilleur teaser pour cette soirée des César», s'est enthousiasmée Anne-Elisabeth Lemoine.