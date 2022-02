Ces 5 films classiques sortis en 1982 à voir et à revoir

Moment nostalgie. Il y a 40 ans, entre les mois de mai et juin 1982, ces cinq films sortis dans les salles obscures américaines allaient changer le cinéma pour les décennies à venir.

Conan, le Barbare – 14 mai

Adaptation des récits de Robert E. Howard, avec un scénario signé par Oliver Stone et John Milius – qui sera également à la réalisation – Conan, le Barbare marque le premier succès d’Arnold Schwarzenegger sur grand écran. Le comédien bodybuildé enchaînera plus de 20 ans comme le visage incontournable des films d’action hollywoodien après ce rôle.

Conan, le Barbare est bien plus qu’un film de gars ultra-musclé se battant à grand coup de glaive. La musique du compositeur Basil Poledouris accompagne magnifiquement ce thriller médiéval centré sur un esclave devenu gladiateur qui parviendra à se venger des meurtriers de ses parents, et à libérer les peuples de l’emprise d’un despote sanguinaire.

Mad Max 2 : Le Défi – 21 mai

Trois ans après le premier volet, Mad Max 2 : Le Défi imposait définitivement le monde post-apocalyptique imaginé par George Miller aux yeux du grand public. Et Mel Gibson comme une star en devenir. C’est également ce film qui va asseoir l’univers de Mad Max, avec ses courses-poursuites, son héros solitaire face aux agissements d’un gang sans foi ni loi.

Rocky III – 28 mai

Après deux premiers volets qui ont vu Rocky affronter Apollo Creed au terme de combats de boxe épique, Rocky III voit le champion se reposer sur ses lauriers, et profiter d’une notoriété et d’une gloire bien méritée. Mais qui le laisse exposer aux poings rageurs de Clubber Lang, incarné par l’inoubliable Mr. T.

L’émotion atteint son paroxysme quand Mickey, l’entraîneur de Rocky, est terrassé par une crise cardiaque en plein milieu du film. Heureusement, son ancien rival, Apollo Creed, est là pour le remettre dans le droit chemin, et l’aider dans sa reconquête du titre.

E.T., l’extra-terrestre – 11 juin

Après avoir rencontré le succès avec Les dents de la mer, Rencontre du troisième type, et Les aventuriers de l’Arche perdu, Steven Spielberg captivait l’imagination du monde entier avec E.T., l’extra-terrestre, un film centré sur la rencontre d’un jeune garçon prénommé Elliott et d’un extra-terrestre oublié sur Terre par ses congénères qu’il retrouve dans son abri de jardin. Un monument du 7e Art, tout simplement.

Blade Runner – 25 juin

Un prequel a récemment vu le jour, et une série est en préparation, mais on oublie trop vite à quel point Blade Runner reste un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisé. Et c’est Ridley Scott qui était aux commandes de ce chef d’œuvre librement inspiré d’un roman de Philip K. Dick, et parfaitement incarné à l’écran par Harrison Ford. Les thèmes abordés dans ce long métrage – qu’il faut absolument avoir vu au moins une fois dans sa vie – sont encore d’actualité quarante ans après sa sortie en salles. Ce qui est tout à fait fascinant.