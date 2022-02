Koh-Lanta, le Totem Maudit : une femme de footballeur au casting

Le premier épisode de la nouvelle édition de «Koh-Lanta» intitulée «Le Totem Maudit» est diffusé ce mardi 22 février sur TF1. Parmi les 24 candidats sur la ligne de départ, on découvre la compagne d’un célèbre footballeur, Anne-Sophie.

La coach sportive de 35 ans partage en effet la vie de d’Anthony Mounier. Passé par les clubs de Nice et Montpellier, l’ancien attaquant de Lyon évolue depuis 2021 au sein du club de D2 grec GS Kallithéa.

Pour Anne-Sophie, «Koh-Lanta» est synonyme d’une liberté retrouvée, elle qui dit s’être longtemps «sacrifiée» pour la carrière de son mari. «À l’issue de mon Master 2, on m’a proposé un poste dont je rêvais. Seulement il ne se situait pas dans la ville où Anthony jouait. Il a fallu faire un choix et j’ai pris la décision avec lui de le suivre et de le soutenir pendant toute sa carrière», a-t-elle confié à TF1 Info, avant d’ajouter : «Aujourd’hui, c’est différent. C’est plus stable au niveau du foot et ça fait quelques années que je peux m’épanouir professionnellement.»

#KohLantaLeTotemMaudit



Anne-Sophie, 34 ans



« On a eu une vie qui tournait beaucoup autour du foot et aujourd’hui j’ai besoin de m’épanouir de mon côté »



RDV Le 22/02 dès 21h10 sur @TF1 pic.twitter.com/yWJQO6SNSu — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 11, 2022

Son but ? Montrer à leurs enfants qu’«une maman, ça peut être quelqu’un de très fort aussi», dit-elle toujours pour TF1 Info. Celle qui rêve depuis quinze années de faire cette aventure avait envie de «connaître ses limites». «J’avais besoin de les dépasser, de savoir de quoi j’étais capable sans rien, sans manger, sans confort». Jusqu’où est-elle allée dans la compétition ? Début de réponse ce soir avec le coup d’envoi à 21h10 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit».

Dans cette nouvelle saison de «Koh-Lanta» il n’y aura pas un, mais deux totems. Le totem d’immunité, qui protège les gagnants, et le totem maudit. Perdre une épreuve, c’est en hériter, et subir l’une de ses nombreuses malédictions. Son ombre plane sur cette saison, du premier au dernier jour de l’aventure. C’est une certitude, le totem maudit va bousculer les destins des 24 nouveaux aventuriers qui ont décidé de se mesurer les uns aux autres. Dans des conditions dantesques, au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan aux Philippines, ces 24 apprentis Robinson vont découvrir la vie à la dure, la faim, la fatigue et les stratégies», est-il annoncé.

TF1 a mis en ligne les premières minutes :