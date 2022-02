«Viens pas me casser les burnes pendant les César !» : Antoine de Caunes prévient José Garcia

Ce vendredi 25 février, Antoine de Caunes présentera la 47e cérémonie des César. Un moment que José Garcia convoiterait pour se venger de la dernière farce de son ami…

José Garcia a récemment raconté le dernier «coup» en date que lui a fait Antoine de Caunes. «Sa dernière blague : j'ai reçu un tableau et je voyais que c'était à peu près ma tête mais je sentais qu'il n'y avait pas de perspective et que c'était un peu écrasé... Je regarde en même temps sur les réseaux et je vois qu'il y a un type qui s'appelle Pricasso, un mec habillé comme le chapelier fou dans "Alice au pays des merveilles" mais à poil, et en fait, le mec peint avec sa b...», a-t-il relaté sur le plateau de «Télématin».

De quoi donner à l’acteur l'irrépressible envie d’une «vengeance» à la hauteur du «préjudice»… «Les César approchent…», a-t-il lâché lors de son passage dans «C à vous», où il est aussi revenu sur l’offrande particulière de l’animateur de «Popopop» sur France Inter. «On sait que ça va être bien, ça va être à la fois élégant, gai et dédié au cinéma», a alors relevé Pierre Lescure à propos de la soirée des César. «Je ne sais pas si ça sera aussi élégant que vous le dites», a alors lancé José Garcia, hilare.

josé garcias ne reculerait devant rien…

Ce lundi 21 février, le futur maître de cérémonie de la 47e édition de César était invité dans «Touche pas à mon poste». «Est-ce qu'il y aura un petit coucou de José ou pas ?», l'a interrogé Cyril Hanouna. Une question qui a obtenu une réponse immédiate. «Il (José Garcia) a proféré des menaces à mon endroit dans une émission concurrente sur une chaîne en disant qu'il fallait que je me méfie. Alors je lui réponds que si moi il faut que je méfie, lui, il faut vraiment qu'il soit sur ses gardes. Si jamais il se montre aux César, ça va très mal tourner», a-t-il assuré.

Même son de cloche lors de son passage dans le Buzz Tv où la menace a été on ne peut plus claire : «José, si jamais tu veux jouer à ça, tu mets les pieds dans quelque chose qui te dépasse considérablement. Si jamais tu viens me casser les burnes pendant la cérémonie des César, tu le regretteras très longtemps ! Je te déconseille formellement de venir foutre la merde dans ma cérémonie. À bon entendeur, salut.»

Lors d’une conférence de presse le 28 janvier dernier, Antoine de Caunes a quoiqu’il arrive promis une soirée «joyeuse». «J’ai envie de remettre le cinéma au cœur de la soirée. J’ai envie qu’on célèbre à la fois le cinéma comme un art et comme un divertissement. J’ai envie qu’il y ait de l’émotion, du rire… Le cocktail idéal que j’imagine aux César. Je veux faire la soirée la plus chaleureuse possible», a-t-il assuré se donnant pour mission de «redonner aux gens le goût d’aller en salles».