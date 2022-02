Oscars 2022 : il faut probablement s'attendre à une énorme surprise pour l'Oscar du public

L’idée pouvait sembler bonne. Parmi les nouveautés de la 94e cérémonie des Oscars, qui se tiendra à Los Angeles le 27 mars prochain, figure l’Oscar du public, déterminé par les votes des spectateurs sur Twitter. Mais il pourrait bien tourner à la farce.

Dans un souci d’impliquer le public dans un cérémonie désertée par les téléspectateurs, l’Académie avait fait le choix d'ajouter cette nouvelle catégorie. Mais elle s’attendait plus à voir des films tels que Spider-Man : No Way Home, James Bond : Mourir peut attendre, ou à un autre blockbuster absent de la liste des nominés, occuper rapidement les premières places des votes pour l’Oscar du public. Et c'est une suprise qui pourrait voir le jour.

Actuellement le Cendrillon de la plate-forme de streaming Amazon Prime Video pointe en première position des votes du public. Réalisé par Kay Cannon, avec Camila Cabello dans le rôle principal, cette comédie musicale avait l’ambition de présenter l’histoire de ce personnage mythique de Disney sous un nouveau jour, avec une histoire moderne et féministe. Il n’avait toutefois pas enthousiasmé les spectateurs lors de sa sortie en salles – avant de rapidement débarquer sur Prime Video – puisque ces derniers n’ont plebiscité le film qu’à 60% sur le site Rotten Tomatoes.

Pourtant, selon le site américain Deadline, les fans de Camila Cabello – manifestement très actifs – «ont tout simplement inondé le site avec le mot-clé #OscarsFanFavorite». Les soutiens de Johnny Depp seraient également sur le coup, avec l’intention de voter pour Minamata, film indépendant sur un photographe de guerre qui ne sera sorti que dans une seule salle américaine, notamment en raison des déboires judicaires de l’acteur. Et qui tout à coup pourrait se voir récompenser lors de la plus grande messe du cinéma outre-Atlantique. Détail amusant, cette potentielle controverse semble être à l’origine d’un regain d’intérêt de la part des téléspectateurs. Ce qui serait en soi une victoire.