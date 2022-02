Pluies diluviennes, serpents, plantes urticantes… «Koh-Lanta, Le Totem Maudit» en fait baver aux aventuriers

Le premier épisode de «Koh-Lanta, Le Totem Maudit» a été dévoilé ce mardi 22 février sur TF1. Entre pluies interminables, serpents menaçants, insectes en tout genre ou encore racines urticantes, cette nouvelle édition s’annonce des plus hostiles pour les candidats.

La découverte de la faune et de la flore locale n’a pas été de tout repos pour les nouveaux aventuriers qui ont d'entrée dû faire face aux intempéries. Les premiers jours de tournage ont même été marqués par des interruptions tant la pluie rendait l'affaire compliquée.

Koh-Lanta est de retour en Asie, plus précisément aux Philippines dans la Baie de Bacuit réputée pour ses nombreux serpents et autres bêbêtes hostiles. Pour la première fois, les participants se sont vu remettre des bambous pour la construction de leur cabane afin de la surélever, c'est dire.

La nuit a quand même été compliquée. «L’île est vraiment hostile», a confirmé Ambre : «Il y a plein de choses qui nous sont tombées dessus durant la nuit (…) on sent que toutes ses bestioles pas cools, on est chez eux et non pas l’inverse».

Nicolas a trouvé sous sa tête une scolopendre (un genre de mille-pattes) : «Je l’avais sur moi ça me grattait», a-t-il confié pas rassuré de sa découverte. François s’est quant à lui retrouvé nez à nez avec un serpent. «Cette nuit je me suis réveillé pour aller faire pipi. Je suis tombé sur un serpent qui est passé entre mes pieds. J’avais la machette, et réflexe, j’ai pris peur, il a pris un coup de machette. Il va falloir être attentif et bien mettre les chaussures», a raconté le pompier. Chez les Bleus ce sont les fourmis qui ont sévèrement attaqué : «Elle piquent, moi ce matin, elles m’ont défoncé les jambes», raconte Samira.

La nature a décidément rendu les premières heures très difficiles. Franck (un sosie de François Bayrou d'après les internautes), lui, a commis l’imprudence de croquer – pensant à du manioc - dans du taro sauvage, ce qui lui a valu de passer un très douloureux moment, le tubercule étant extrêmement urticant.

Je suis pas médecin mais faut peut-être faire le 15 la #KohLanta pic.twitter.com/Qfnlp4Tf4u — Nessim (@N_e_s_s_i_m) February 22, 2022

Des débuts qui ont violemment mis au pas les Robinson... «Pire que tout ce que j’aurais pu imaginer» se sont-ils exclamés au cours de ce premier épisode marqué par les éliminations de Lili et Céline.