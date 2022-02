Top chef : épreuve du feu et tension dans la brigade de Glenn Viel... ce qui attend les candidats ce soir

La deuxième semaine de compétition de Top Chef saison 13 sera diffusée ce mercredi. Alors que les chefs ont constitué leur brigade la semaine dernière, les candidats seront confrontés, ce soir, à une épreuve flamboyante, lancée par le chef argentin Francis Mallmann. Et les nerfs des cuisiniers seront mis à l’épreuve.

Après l’élimination du belge Elliott mercredi dernier, le concours se poursuit. Placée sous le signe de l’imagination et de l’innovation, cette treizième saison a annoncé nombre de chefs internationaux. Parmi eux, l’Argentin Francis Mallmann défie, ce soir, les candidats autour d’un mode de cuisson dont il a fait sa spécialité : le feu.

L’épreuve du feu

Flammes, braises, bois et brasero seront à l’honneur dans cette deuxième semaine du concours. Surnommé le maître du feu, Francis Mallmann a imposé aux candidats de jouer sur son terrain, lui qui cuisine tous ses plats à l’aide de cet élément. Ils devront dompter ce mode de cuisson afin de proposer un plat qui leur permettra de décrocher leur ticket pour la suite de la compétition. Œuf mollet au brasero, ananas cuit dans la braise seront au menu de cette épreuve. Et il semblerait que l’une des techniques ait séduit la chef Darroze.

Nouveau défi pour les candidats ce soir : cuisiner leur plat à l'aide du feu



Les candidats arriveront-ils à maîtriser cette spécialité de cuisson ? #TopChef, ce soir à 21.10 pic.twitter.com/m9BnRjim2P — M6 (@M6) February 23, 2022

Une première épreuve en brigade sous tension

La semaine dernière Hélène Darroze, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Glenn Viel ont constitué leur brigade. Louise, Thibaut et Wilfried ont rejoint l’équipe rouge. Lilian, Logan et Ambroise affichent désormais un brassard violet. Pascal, Mickaël et Sébastien ont fait confiance à Philippe Etchebest et Lucie, Renaud et Tania portent, pour la première fois, les manchettes orange de Glenn Viel. Mais ce soir, le trio emmené par le nouveau juré du concours va devoir accorder ses violons, comme en témoigne un extrait dévoilé par M6. Sous la pression, les trois candidats du plus jeune chef triplement étoilé ont mis à l’épreuve la cohésion de leur équipe.

"Ça ne va pas du tout !"



Glenn Viel est obligé de recadrer sa brigade qui ne s'entend pas ! #TopChef, mercredi 23 février à 21.10 pic.twitter.com/rB0LKglJmC — M6 (@M6) February 22, 2022

Lucie et Tania ont en effet eu du mal à se mettre au diapason lors de cette première épreuve en équipe. «Je ne vois pas le rapport», «Pour moi, c’est sans intérêt aucun» lance la première. «Tout ce que je propose, ça ne va pas» constate la seconde. Une difficulté à communiquer qui a poussé Glenn Viel à intervenir avec philosophie. «Il peut y avoir des oppositions de caractères, ce n’est pas grave. L’intelligence, c’est de savoir s’adapter. Il faut être positif, c’est comme ça que l’on va arriver au bout» a rappelé le chef, permettant à sa brigade de repartir sur de bonnes bases.

Cette intervention, permettra-t-elle à son équipe de se qualifier ? Réponse ce soir.