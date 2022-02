«Cypress Hill : Insane in the Brain» : la date de diffusion du documentaire dévoilée

La chaîne américaine Showtime vient d’annoncer que le documentaire «Cypress Hill : Insane in the brain» sera diffusé le 20 avril prochain. Il intègre une collection baptisée «Hip Hop 50» dans le cadre du cinquantième anniversaire du genre, en 2023.

Réalisé par Estevan Oriol (LA Originals), le documentaire retracera l’histoire de ce groupe fondé en 1988, qui aura réussi à s’imposer sur la scène hip-hop dans les années 1990 en vendant des millions d’albums à travers le monde. Leur permettant de devenir le premier groupe de rap de l’histoire à obtenir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2019.

«Cypress Hill : Insane in the brain» racontera la carrière des quatre membres du groupe – Senen ‘Sen Dog’ Reyes, Lawrence ‘DJ Muggs’ Muggerud, Eric ‘Bobo’ Correa et Louis ‘B-Real’ Freese – et la manière dont ces consommateurs de marijuana autoproclamés ont utilisé leurs racines latines et leur enfance passée sur la côte Ouest pour produire un son unique, avec des chansons axées sur leur amour pour le cannabis. Et la raison pour laquelle ils ont réussi à se maintenir sur le devant de la scène 30 ans plus tard, alors que doit sortir leur nouvel album, «Back in Black», le 18 mars prochain.

Pour le moment, aucune diffusion n’a été annoncée en France. Mais le récent accord signé entre Canal+ et Paramount+ - nouvelle plate-forme de streaming qui intègre les programmes de la chaîne Showtime – devrait le rendre rapidement disponible dans l’Hexagone. Paramount+ doit être lancée en décembre prochain en France, et sera disponible sans surcoût pour les abonnés bénéficiant de l’offre Canal+ Ciné Séries.