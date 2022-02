Disney+ : on connaît la date de diffusion de «How I met your father»

C’est le 11 mai prochain que les téléspectateurs français pourront découvrir les épisodes de «How I met you father », le spin-off de la sitcom culte «How I Met Your Mother», sur Disney+.

Créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, cette nouvelle série sera cette fois centrée sur une prénommée Sophie, une mère de famille dont la voix-off est assurée par Kim Cattrall (inoubliable Samantha de «Sex and the City»), qui explique à ses enfants comment elle a rencontré leur père.

C’est la comédienne Hilary Duff qui incarne le personnage principal de cette histoire qui se déroule à New York, en 2021, et suit le quotidien de la jeune femme, ses déboires amoureux, et sa bande d'amis incarnés par Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma.

Cette première saison, qui a été lancée outre-Atlantique le 18 janvier dernier, compte 10 épisodes de 26 minutes. Les téléspectateurs qui seront séduits par les aventures de Sophie et ses amis pourront se réjouir d’apprendre que How I met you father a déjà été renouvelée pour une saison 2.