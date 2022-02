Ozark, saison 4 : on sait enfin quand la partie 2 sera diffusée

La fin arrive. La diffusion des sept derniers épisodes de la saison 4 de la série «Ozark» commencera le 29 avril prochain. Une conclusion qui promet d’être grandiose.

Netflix a accompagné cette annonce d’une courte vidéo (attention SPOILERS) dans laquelle on entend Ruth Langmore parler de la malédiction de sa famille, et évoquer ses traumatismes d’enfance.

La fin de la fin.





Ozark partie finale, le 29 avril. pic.twitter.com/B0wWJPgb8Q — Netflix France (@NetflixFR) February 23, 2022

La plate-forme de streaming a également publié un synopsis officiel : «Marty et Wendy sont débarrassés d’Helen et ont réussi à grimper au sommet de l’empire du cartel de Navarro. Ils trouvent une nouvelle opportunité de quitter les Ozarks, mais d’anciens péchés refont surface et les menaces les plus dangereuses viennent du sang», peut-on lire.

Une question de choix

Que réserve l’avenir à la famille Byrde ? À la lecture de cette présentation, il semble que Marty et Wendy, ainsi que leurs deux enfants, vont se retrouver dans des situations encore plus inconfortables. Voir potentiellement mortelles. Dans un entretien accordé au site The Daily Beast en janvier dernier, le showrunner Chris Mundy avait parlé de l’importance de la notion de choix chez les personnages à la fin de la série.

«Je pense que notre trajectoire pour la fin est que les personnes impliquées vont faire plus de choix que d’habitude. Dans la série, il y a eu cette sensation que les Byrde ne faisaient que réagir à ce qui leur arrivaient, et essayaient surtout de se maintenir en vie. Dans les derniers épisodes, la question est de savoir si cela en valait la peine. Si nous faisons ça pour la famille, que faisons-nous si la famille explose ? Et pour Marty, de contempler son mariage avec Wendy, et de se dire, quand est-ce que l’amour inconditionnel est-il sain, et quand est-ce qu’il ne l’est plus ? À quel moment je ferais mieux de choisir autre chose que ce mariage ?», expliquait-il.

Chris Mundy avait également évoqué le personnage de Ruth Langmore. «Elle doit décider : Dois-je me venger de Javi, des Byrdes, ou tout faire exploser ? Qui est ma famille maintenant ? Elle a perdu sa famille, et de bien des manières, Marty a été la chose la plus proche qui soit d’une famille de substitution pour elle, elle n’est plus dans la réaction désormais, elle fait des choix. Donc je pense que pour les sept derniers épisodes, cela devient plus une question de choix jusqu’à l’ultime conclusion», poursuit-il.