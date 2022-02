Top Chef : 13 ans après sa première participation, Renaud éliminé

Le destin s’acharne. Alors que la deuxième semaine du concours de Top chef a été diffusée hier soir, Renaud Ramamourty a à nouveau été éliminé, 13 ans après sa première participation au concours.

Déjà furtivement passé par les cuisines de Top Chef lors de la toute première saison du concours, il avait en 2010 été le premier candidat à quitter les cuisines. A l’époque, le jeune homme n’avait pas réussi à finir de dresser son assiette. Le trentenaire a, à nouveau, joué de malchance, hier. Alors que sa brigade n’a pas été sélectionnée à l’issue de la première épreuve lancée par la cheffe Pia Leon, le jeune homme s’est porté volontaire pour poursuivre les épreuves. Un beau geste qui a permis à ses deux coéquipières d’être qualifiées et à Glenn Viel d’éviter un choix cornélien entre ses trois candidats.

Un beau geste qui lui a coûté cher

Une élégance qui n’a pas payé. Lors de la seconde épreuve, son foie gras et ananas cuits au feu, n’a pas joué en sa faveur. Bien que mis en garde, il a maintenu cette association de saveurs qui n'a pas emballé le juré. Renvoyé en dernière chance, cette épreuve lui a été fatale. Si Renaud a cette fois bien terminé son assiette, elle n’a pas été à la hauteur de ses deux concurrents : Elis Bond et Arnaud Delvenne. Un départ qui a attristé les internautes, déçus de voir cet ex-candidat quitter le concours si tôt et sur un élan de solidarité.

«Renaud qui s’est sacrifié pour sauver Lucie, Voilà Voilà. Après il a fait deux fois mieux que la dernière fois», «Donc Renaud qui s’est dévoué est éliminé suis vraiment déçue», «Renaud oh non !», « Noooon pas Renaud ! Pourquoi tu t’es porté volontaire. La tristesse» pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires partagés sur Twitter.

Renaud qui c’est sacrifier pour sauver Lucie …… voilà voilà . Après il a fait 2 x mieux que la dernière fois #TopChef pic.twitter.com/ACUZt2DUrB — poussin (@poussinfuter) February 23, 2022

Donc Renaud qui s’est dévoué est éliminé suis vraiment déçue #TopChef — veryval (@valerie_veryval) February 23, 2022

Un retour attendu ?

Tout n’est peut-être pas perdu pour le cuisinier. Nombreux sont les téléspectateurs à attendre son retour dans l’émission. «J'espère qu'ils le feront revenir au moment des secondes chances pour réintégrer une brigade Top chef», «Top Chef, vous avez intérêt à faire revenir Renaud » ont commenté des internautes.

Seule, l’histoire le dira. En attendant, c’est philosophe et sous le regard ému de ses coéquipiers, que Renaud a quitté les cuisines, évoquant sa capacité à sans cesse se relever.