Top chef : les nouvelles règles de qualification font rire les internautes

Un casse-tête chinois. Alors que «Top Chef» a mis en place de nouvelles règles de qualification cette année, elles ont mis les internautes dans l’embarras hier soir, donnant lieu à de nombreuses réactions pleines d’humour.

«Si la moitié d’Arnaud, fait plus qu’un quart de Mathieu, divisé par le huitième de Tania, moins la racine carrée de Glenn, alors c’est Elis qui ira en 36e de finale. Une vraie usine à gaz leur règlement», a ainsi résumé un internaute sur Twitter, hier soir.

Et pour cause, l’arrivée cette année d’un nouveau binôme solitaire, c’est-à-dire non coaché par l’un des quatre jurés, a poussé la production à changer les règles de qualification. Celles-là même qui envoient, ou non, tel ou tel candidat sur l’épreuve suivante, puis en dernière chance. Mais ce nouveau processus de sélection a laissé plus d’un téléspectateur dans le flou.

Des réactions pleines d'humour

Non sans humour, ils ont partagé leur désarroi sur les réseaux. «J’ai pas le diplôme pour comprendre», «Heureusement qu’il y a un visuel pour les règles d’élimination», «Cette année, il faut bac+7 pour comprendre les règles», «mais ça sort de quel manuel scolaire de l’enfer», ont réagi les amateurs de Top Chef, qui suggère que l’on attribue «la Médaille Fields», l’une des plus prestigieuses récompenses dans le domaine des mathématiques, à celui qui aura compris.

" - Si la moitié d'Arnaud, fait plus qu'un quart de Mathieu divisé par le huitième de Tania moins la racine carrée de Glenn, alors c'est Elis qui ira en 36e de finale."



Une vraie usine à gaz leur règlement. #cosinusChef#topchef #topchef2022 pic.twitter.com/D5LbYS5KRR — The President (@zecailloux) February 23, 2022

Si quelqu’un a compris ce truc, je suggère qu’on lui donne la Médaille Fields.#TopChef pic.twitter.com/TJVsJ8JF6Y — Stéphane Méjanès (@smejanes) February 23, 2022

Cette année il faut bac+7 pour comprendre les règles #TopChef — Francois Lescop (@flescop91) February 23, 2022

Heureusement qu'il y a un visuel pour les règles de l'élimination #TopChef pic.twitter.com/E8CXW0gXP3 — nico37 (@niconico37) February 23, 2022

Des téléspectateurs qui n’ont pas manqué de comparer ce règlement au «protocole sanitaire» et ses complexités, avant de mettre en scène le nouveau chouchou d'une autre émission d'M6 : «Pékin Express» et son médecin cannois.

L'élimination des candidats, au fil des semaines, devrait simplifier la donne et éviter à l'avenir des maux de tête aux téléspecateurs.