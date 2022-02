«Une infection rare et sévère» : Marie-Sophie Lacarrau explique pourquoi elle est absente de l’antenne

Marie-Sophie Lacarrau, la présentatrice du JT de 13H de TF1, a donné de ses nouvelles dans une vidéo dans laquelle elle revient sur sa longue absence à l'antenne.

«Je fais tout pour revenir au plus vite», assure-t-elle dans sa publication mise en ligne ce week-end sur Twitter. Voilà deux mois que Marie-Sophie Lacarrau n’est plus apparue à l’antenne du 13H de TF1. Une absence qui s'éternise et inquiète de nombreux téléspectateurs.

La journaliste a d'abord remercié les internautes de leur soutien, et expliqué qu'elle souffrait d'une infection oculaire qui l'oblige à porter des lunettes de soleil. «C’est pour protéger mon œil qui est encore fragile. Je ne veux pas m’étendre sur mon cas, je veux répondre à tous ceux qui m’interrogent, pour que vous compreniez mon absence qui dure. Je souffre d’une infection à l’œil, une infection rare et sévère, qui nécessite un traitement long», a-t-elle détaillé.

Pour l'heure, aucune date de retour à l'antenne n'a été annoncé. La journaliste continue d'y être remplacée par Jacques Legros, qui a lui-même été remplacé par Julien Arnaud pendant ses vacances la semaine dernière.