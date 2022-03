Crunchyroll fusionne avec Wakanim et Funimation et devient la plus grande plate-forme d’animes au monde

Crunchyroll, le service de streaming spécialisé dans l'animation japonaise, a annoncé mardi 1er mars sa fusion avec Wakanim et Funimation.

Crunchyroll, qui se targuait déjà d'avoir l'un des plus grands catalogues d'animation japonaise sous licence, devient avec cette opération la plus grande plate-forme d’animes au monde.

«Funimation, qui diffuse des animes pour des millions de fans dans plus de 52 pays et 10 langues, va rejoindre la famille Crunchyroll. Cette fusion inclura Funimation et Wakanim, ainsi que la plate-forme VRV de Crunchyroll, pour créer une marque unifiée au service des fans d'anime du monde entier», annonce le communiqué de presse.

«À partir de ce 1er mars, les séries et les films disponibles chez Wakanim et Funimation commenceront à arriver sur Crunchyroll. (…) Cela signifie aussi que les nouveaux anime de la saison de printemps (la plus grande liste à ce jour) et les suivantes seront diffusés uniquement sur Crunchyroll. À l'avenir, Funimation et Wakanim n'ajouteront que les nouveaux épisodes des séries en cours», est-il précisé.

Les plus gros hits de Crunchyroll, comme My Hero Academia, Tokyo Revengers ou Jujutsu Kaisen, et les meilleurs anime Wakanim tels que Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation, Fire Force et Fruits Basket, seront donc désormais tous disponibles via un seul abonnement.

Le prix reste inchangé

«Le consommateur d'animes sera ravi d’apprendre que les offres d'abonnement sans publicité sur Crunchyroll restent inchangées, créant un réel avantage pour les abonnés actuels et à venir qui n'auront plus à payer pour deux services (les abonnements Crunchyroll sont à 4,99€ pour le pack Fan et 6,49€ pour Mega Fan)», est-il indiqué.

Fondée en 2006, la plate-forme Crunchyroll, qui propose aussi des mangas et des jeux mobiles, avait été rachetée par Sony (propriétaire aussi de Funimation et Wakanim et de 50% d'ADN) en 2020 pour 1,2 milliard de dollars. Cette année-là, elle avait passé la barre des trois millions d'abonnés payants, pour 90 millions d'utilisateurs inscrits au total dans plus de 200 pays et territoires.