«Un air d’Enfoirés» : tout savoir sur le spectacle qui sera diffusé ce vendredi 4 mars

Intitulée «Un air d’Enfoirés», l'édition 2022 du traditionnel spectacle organisé en faveur des Restos du Cœur, sera diffusée sur TF1 ce vendredi 4 mars à 21h10.

Vingt-deux tableaux composent le nouveau show. Les fidèles du rendez-vous, comme les petits nouveaux qui font leur entrée dans la troupe - à savoir Anne Sila, Joyce Jonathan, Arnaud Ducret, Jérémy Frerot, Camélia Jordana, le duo Ofenbach, Pauline Déroulède - ont eu le plaisir d’accueillir Thomas Pesquet et Kylian Mbappé.

@Thom_astro a régulièrement soutenu les @restosducoeur et cette année, il est sur scène avec les @enfoires. On l'a croisé en sortie de scène, il nous livre ses impressions

#2022UnAirDEnfoirés, vendredi 4 mars à 21h10 sur #TF1 pic.twitter.com/LMkn8ysc5Q — TF1 (@TF1) February 24, 2022

Le show s'ouvre sur Plus haut de France Gall, suivi d’En apesanteur de Calogero. «Cette année encore, les Enfoirés nous invitent à un voyage dans l’espace et le temps, au gré de leur fantaisie et de leur imagination. Sur terre, en l’air, sur un campus universitaire, dans un aéroport direction… Montpellier, les artistes ont envie de rêver et nous aussi… Cela tombe bien !», s’enthousiasme Anne Marcassus, directrice artistique bénévole du spectacle depuis 1993.

Dans un décor qui comporte quelques 250m² d’écrans liés à une technologie «spécifique» font savoir les organisateurs, les medleys et les tableaux se succèdent sur notamment Derrière le brouillard, réinventé par Patrick Bruel, Soprano, MC Solaar, Nolwenn Leroy et Zazie, Dingue de Soprano, mais aussi Dieu m’a donné la foi, Diamonds, Châtelet les Halles ou encore Juste une question de feeling. Le duo d’électro parisien Ofenbach met le feu aussi aux platines avec Katchi. «C’est ça les Enfoirés : un savoureux mélange d’émotion, de rire, d’autodérision et la capacité de nous emporter loin de la réalité actuelle», commente encore Anne Marcassus (dont l'interview a été publiée au début du mois de février).

Des absents excusés

Déclarés positifs ou cas-contacts au moment de l’enregistrement, Jenifer, Christophe Maé, Jane Birkin, Michèle Laroque, Carla Bruni, Claire Keim, Jeff Panacloc ou encore Michaël Youn n'ont pas pu être de la fête.

Mais ce sont tout même 36 Enfoirés qui ont donné de la voix sur scène dont Amir, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Nolwenn Leroy, Isabelle Nanty, Lorie Pester, MC Solaar, Vianney ou encore Zazie.

«L’alchimie opère à merveille entre la jeune et l’ancienne génération. Cette communion est très conviviale, festive et j’aime faire la fête !, a déclaré Catherine Lara qui offre avec Renaud Capuçon un moment d’exception au violon sur le tableau Ils changeaient la vie, en hommage aux bénévoles, avec à l’interprétation, Patrick Fiori, Garou, Amir et Bénabar.

L'artiste a cependant déploré avoir dû jouer dans une salle vide en raison de la crise sanitaire : «Lorsque l’on a connu l’ivresse des salles combles avec 10.000 à 15.000 personnes, c’est dur de faire face à des rangs vides, mais j’espère que ce sera la dernière fois».

un spectacle sans public en raison de la crise sanitaire

Les concerts 2022 des Enfoirés, qui devaient attirer 50.000 spectateurs à Montpellier du 20 au 24 janvier, ont en effet finalement été enregistrés sans public. «Cette situation a malheureusement d'importantes conséquences financières pour le financement à venir des missions sociales d'aide à la personne pour les Restos du Coeur», regrette dans un communiqué l'association caritative fondée par Coluche.

Pour cause de pandémie, le concert s'était déjà joué sans public l'an dernier - à Lyon - mais cette décision avait alors été anticipée, aucun billet n'ayant été mis en vente. Cette année, en revanche, l'essentiel des billets (de 65 à 90 euros) avaient déjà été vendus pour les six représentations, soit 6 fois 8.300 places dans une salle en configuration réduite, avec uniquement des places assises.

«Même si nous sommes profondément déçus de l’absence du public, les artistes sont toujours au rendez-vous, ce qui est fondamental pour nous. Malheureusement, nous perdons à nouveau 4 millions liés à la billetterie. Nous comptons beaucoup sur l’achat du CD et du DVD et la générosité pure des donateurs», a confié Laurence Ountzian, responsable des Enfoirés au sein des Restos du Cœur.

Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD 2022 : «Un air d’Enfoirés», avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l’association de distribuer 17 repas. L’an dernier, le concert et les ventes de CD et DVD des Enfoirés ont permis de distribuer plus de 15 millions de repas.

Sur l'exercice 2019-2020, avant l'épidémie de Covid, les Enfoirés avaient rapporté aux Restos du Coeur 15,7 millions d'euros net après impôt, selon l'association.

Pour faire un don se rendre sur www.restosducoeur.org ou par courrier à l’adresse suivante : Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15.