J'irai dormir chez vous : Antoine de Maximy se confie sur sa vie sentimentale compliquée

Invité de l’émission «Chez Jordan», Antoine de Maximy a confié être actuellement en couple. Mais l’animateur de «J’irai dormir chez vous» avoue ne pas être à l’aise dans les relations sentimentales.

Le globe-trotteur le plus célèbre du PAF a commencé par révéler être actuellement en relation avec une femme rencontrée au Festival d’Avignon. Pourtant, l’homme de 62 ans semble ne pas être à l’aise avec les sentiments. «L'amour ? Ah c'est compliqué, ça !», lance-t-il dans Chez Jordan. Avant d’évoquer des difficultés dans sa capacité à trouver le bon équilibre entre la liberté et l’engagement en amour.

«J'aime pas ça. Je ne demande pas qu'on me comprenne, mais je fonctionne d'une manière où je me sens bien quand je suis célibataire. Je ne fais aucune concession à la liberté. Je ne veux pas de contraintes. C'est que dans ta tête, t'es totalement libre. Et là, tu ne l'es plus», confie celui qui est le père d’une fille née en 1994, et qui insiste sur le fait d'être tout à fait heureux dans sa vie.

À en croire ses propos, Antoine de Maximy n’a jamais été véritablement à l’aise dans ses relations amoureuses, et dans la manière de vivre l'intensité de ses sentiments. Au point d’en avoir gardé des souvenirs traumatisants.

«J'ai un vrai problème, je ne suis pas quelqu'un de normal. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des grosses histoires, des chagrins d'amour. Mais je regarde toujours d'un regard extérieur ce qu'il m'arrive. Je constatais que, quand elle était pas là elle me manquait, j'allais mourir, c'était l'horreur. Et puis, la seconde où elle arrivait, bah j'allais bien et j'y pensais plus. J'avais pas envie de blesser les gens, alors j'avais pris la décision, il y a cinq ans, que c'était fini, je ne cherchais pas à être avec quelqu'un (...) Je ne sais pas gérer ces choses-là ! Je n'ai pas de dépendance», poursuit-il.