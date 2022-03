Les Maternelles : Karine Le Marchand s'est séparée du père de sa fille à cause de l'émission

Dans un entretien accordé ce jour au site du journal Le Parisien, Karine Le Marchand s’est confiée sur l’impact qu’avait eu la présentation de l’émission «Les Maternelles» sur sa vie personnelle.

La présentatrice de L’Amour est dans le pré a été à la tête du rendez-vous matinal autrefois diffusé sur France 5, entre 2004 et 2009. Et selon elle, c’est à ce moment-là qu’elle s’est séparée du père de sa fille, Alya, née en 2002. «Je me suis séparée du père de ma fille à cause - ou grâce - aux Maternelles, j’ai appris à devenir mère grâce aux Maternelles», lance celle qui participera à un numéro spécial de La Maison des maternelles ce mardi 8 mars, où toutes les anciennes animatrices historiques de l’émission rejoindront Agathe Lecaron en plateau.

«Je me suis séparée de son père quand ma fille avait le même âge que moi quand ma mère s'est séparée du mien. Mais ce n'était pas de mon fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'étais extrêmement heureuse d'élever ma fille seule. Cette fusion-là, même si je ne l'ai pas souhaitée, je l'ai adorée», confiait Karine Le Marchand à propos de sa séparation dans les colonnes de Gala en novembre dernier.

Karine Le Marchand n’est pas la seule à avoir vu sa vie bouleversée par Les Maternelles. En couple et nouvellement maman au moment de sa prise de fonction en 2012, Julia Vignali explique avoir eu une vraie prise de conscience aux commandes de l'émission. «Je pensais que tout le monde accouchait en dix-sept heures avec une sage-femme qui vous monte sur le ventre, que mon couple était idéal. Tout a volé en éclat quand je suis arrivée ici», confie-t-elle au Parisien. Elle se séparera du père de son fils en 2014, et est aujourd’hui en couple avec le comédien Kad Merad.