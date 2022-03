Batman : les trois chiffres du succès du film en salles

Depuis sa sortie, «The Batman» se révèle être une sortie fracassante. Le nouvel opus des aventures du justicier masqué est d’ailleurs le meilleur lancement de l'année en France et aux États-Unis. La preuve en chiffres.

250 millions au niveau mondial, 128,5 millions de dollars en Amérique

En l'espace de trois jours seulement, entre vendredi et dimanche, «The Batman» a généré 250 millions de dollars de revenus au niveau mondial, et 128,5 millions de dollars aux Etats-Unis, rapporte le quotidien Les Échos. Si le film a ainsi signé le meilleur démarrage de l'année 2022, la chauve-souris ne parvient toutefois pas à la cheville de Spider-Man. En effet, «Spider-Man : No Way Home», sorti en décembre dernier, avait généré 420 millions de revenus au niveau mondial pour son lancement.

Plus d'un million d'entrées depuis mercredi en France

Il n'y a pas qu'outre-Atlantique que le film rencontre un franc succès. Dans l'Hexagone, depuis sa sortie mercredi dernier, le film a généré plus d'un million d'entrées. Il s'agit du plus fort lancement en 2022, même si Spider-Man avait fait mieux là encore (autour de 2 millions pour ses débuts en décembre). Le nouveau volet des aventures de Batman bat ainsi plusieurs films qui étaient particulièrement attendus tels que «Uncharted» (280.000 entrées depuis mercredi, 1,8 million depuis ses débuts).

Plus d'un tiers des entrées en salles dans l'Hexagone depuis mercredi

De manière générale, «The Batman» a contribué pour plus de 35 % de la fréquentation des cinémas depuis mercredi dernier en France. Au total, le nombre d'entrées en salles s'établit à environ 2,7 millions, soit un chiffre au-dessus de 2020 sur la semaine équivalente (les cinémas étant fermés à cette période en 2021 en raison de la pandémie).

Surtout, pour la première fois depuis début janvier, la fréquentation est au-dessus de son minimum sur la période 2015-2019, avant crise sanitaire donc. Une lueur d'espoir pour la culture post-pandémie.