God of War : une adaptation en série en développement ?

La tendance se poursuit. Selon le site américain Deadline, le jeu vidéo «God of War» pourrait faire l’objet d’une adaptation en série par Amazon Prime Video.

La plate-forme de streaming projette de s’allier avec Sony Pictures Television et PlayStation Production pour le développement de cette adaptation, dont le pilotage sera confié aux créateurs de The Expanse, Mark Fergus et Hawk Otsby, ainsi qu’au showrunner de The Wheel of Time, Rafu Judkins. God of War vient s’ajouter à la liste toujours plus longue des jeux vidéo adaptés sur le petit écran.

Amazon Prime Video a déjà lancé les productions de Fallout et de Mass Effect. D’autres plates-formes de streaming font de même, notamment Netflix avec Resident Evil, HBO Max avec The Last of Us, ou encore Paramount+ avec Halo.

Lancé sur la Playstation 2 en 2005, God of War suit les aventures d’un ancien chef guerrier de Sparte, Kratos, qui va affronter les Dieux de la mythologie grecque afin de se venger de la mort des siens. Le prochain volet, God of War : Ragnarök (le 9e de la franchise), est attendu pour le mois de juin prochain sur PlayStation 4 et 5.