Yellowjackets : y aura t-il une saison 2 ?

Diffusée sur Canal+ et disponible sur myCanal, la série Yellowjackets a su se constituer une solide base de fans, qui espèrent ardemment retrouver les personnages dans une saison 2.

Et trois bonnes nouvelles les attendent... La première est que le show a bel et bien été renouvelé. La deuxième, que les scénaristes auraient même un plan sur cinq saisons. La troisième, que la suite devrait arriver très rapidement.

Dans une interview avec Vulture, le président de chaîne américaine Showtime, Gary Levine, a en effet affirmé que la deuxième saison pourrait commencer à être diffusée au cours du second semestre de cette année.

«Nous travaillons pour une première fin 2022», a-t-il déclaré. «Nous aimerions rester sur un cycle annuel. Je pense que notre public le mérite, et je pense aussi que lorsque vous avez une émission qui a ce genre d'élan, vous ne voulez pas le laisser se dissiper.» Il est donc question de battre le fer tant qu'il est encore chaud.

«Yellowjackets a été une véritable sensation pour Showtime. Nous sommes submergés à la fois par les éloges et la réponse du public à notre série, y compris par plusieurs apparitions dans les 'Best of 2021', un score de 100% sur Rotten Tomatoes et une audience boule de neige… J'ai hâte de voir les surprises que les créateurs réservent pour nous dans la saison 2», s’est-il encore enthousiasmé.

Un savoureux mélange

Survie, drame psychologique, explorations de l'adolescence… La série mélange avec maestria les genres, le tout sur une tonitruante bande-son rock…

Librement inspirée du roman Sa Majesté des Mouches de William Golding, Yellowjackets pourrait être le fruit des amours interdites d’un Souviens-toi l’été dernier avec Les Survivants (rappelez-vous ce film des années 1990 où des survivants d’un crash dans la Cordillière des Andes se mangent entre eux pour survivre…), Lost, mais aussi tous les teenage dramas du moment… Le tout saupoudré d’horreur, de surnaturel, de gore et d’une bonne dose d’humour noir.

Captivant, le show est aussi un régal pour toutes les filles qui ont grandi avec les icônes rebelles que représentaient dans les années 1990 les actrices Mélanie Lynskey, Christina Ricci, et Juliette Lewis, ici plus mordantes et venimeuses que jamais.

Créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson, Yellowjackets suit les membres d'une équipe de football féminine du New Jersey, qui en 1996, se retrouvent dans une situation cauchemardesque après le crash de leur avion dans une région sauvage d'Amérique du Nord. En lutte pour leur survie, les lycéennes sombrent peu à peu dans la sauvagerie.

Alors qu’on découvre leur calvaire, on suit également la vie actuelle de certaines survivantes, Shauna, Taissa, Natalie et Misty. Quatre adultes pas vraiment sorties indemnes de tout cela, mais qui tentent de se faire passer pour des personnes équilibrées. Vingt-cinq ans plus tard, elles ont fait leur vie, mais le passé continue manifestement de les hanter sérieusement.

#Yellowjackets :





La saison 1 est maintenant disponible sur @CanalPlus.



Pour rappel, la série est renouvelée pour une saison 2. pic.twitter.com/wq46PH3lHM — ekkleipsis (@ekkleipsis) March 3, 2022

Les actrices Mélanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci, Juliette Lewis incarnent respectivement les versions adultes de Shauna, Taissa, Misty et Natalie, tandis que Sophie Nélisse (Shauna), Jasmin Savoy Brown (Taissa), Sammi Hanratty (Misty) et Sophie Thatcher (Natalie) les interprètent en version plus jeune et la ressemblance est bluffante.

Les deux temporalités entre lesquelles la série ne cesse de naviguer explorent chacune des thèmes différents, notamment ceux de l’adolescence et des corps chahutés par les hormones, et du féminisme.

«Sa Majesté des Mouches parle de la façon dont la socialisation s'effondre et de la façon dont la société est une façade. Nous avons pensé, qui est plus socialisé que les femmes ? En tant que filles, vous apprenez tôt comment vous faire aimer des gens et quelles sont les hiérarchies sociales», ont expliqué les créateurs Ashley Lyle et Bart Nickerson (mariés dans la vie) dans une interview pour THR. C'est une façon plus intéressante de faire disparaître les choses. Le masque est encore plus épais. C'est une quantité plus complexe de notions préconçues sur la façon de se comporter et d'agir.»

De nombreuses questions en suspens (Attention spoilers)

Les téléspectateurs ont aimé se perdre dans les méandres de la série qui cultive le mystère et le suspense avec talent. Et les théories pullulent sur la Toile. «Je sais qu'il y aura des surprises en termes de personnages», ont annoncé les showrunners. «Il y a encore beaucoup de questions sur qui a survécu, ce qui s'est passé là-bas. Il y aura de vraies surprises à ce sujet et certains personnages que vous n'avez peut-être même pas encore rencontrés», ont-ils ajouté.

En fin de saison 1, non seulement les téléspectateurs apprennent que Taissa (Tawny Cypress) a un sanglant sanctuaire dans sa cave, et que Jackie (Ella Purnell) n'est pas la personne tuée dans l'intro de l'épisode 1, mais aussi que Lottie Matthews (Courtney Eaton en 1996 ) est toujours vivante de nos jours...



Une des grandes questions autour de la saison 2 qui agite les fans est de savoir qui jouera Lottie adulte.

Les fans ont suggéré sur Reddit un large éventail d'actrices, dont Fairuza Balk, Tia Carrere, Olivia Munn, Jordana Brewster et Shannyn Sossamon, mais seront-ils écoutés ?



En attendant de savoir, on se remet en boucle la saison 1 sur myCanal.