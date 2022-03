Euphoria saison 3 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

Les huit épisodes de la saison 2 d’Euphoria dévoilés récemment en US+24 sur OCS ont laissé les téléspectateurs scotchés à leur fauteuil. Depuis le récent final, le manque se fait déjà sentir chez eux, mais il va falloir qu’ils prennent leur mal en patience, car la prochaine dose pourrait se faire attendre un moment.

Plus populaire que jamais, Euphoria est devenue, avec sa saison 2, la série la plus regardée d’HBO depuis Game of Thrones, également la série la plus tweetée de la récente décennie. Un succès phénoménal qu’elle doit à son esthétique ultra-léchée, aux interprétations à fleur de peau des ses acteurs, aux histoires choc qu’elle raconte à travers les vies torturées de ses personnages, des lycéens dits de la génération Z, confrontés au deuil, aux addictions, en même temps qu’à la découverte du sexe et de l’amour.

«Sam Levinson (le créateur, ndlr), Zendaya (l’actrice principale et la productrice au côté de Drake) et toute l’équipe d’Euphoria ont porté la saison 2 à des sommets extraordinaires, en défiant les conventions et les formes narratives, tout en gardant son cœur. Nous ne pourrions pas être plus honorés de travailler avec cette équipe douée et follement talentueuse, ni plus excités de poursuivre notre voyage avec eux pour une saison 3», s’est enthousiamée Francesca Orsi, la vice-présidente exécutive du réseau HBO, à l’annonce du renouvellement de la série pour une saison 3.

Choquante, violence et on le répète d’une maîtrise formelle qui fera école, Euphoria a aussi suscité la controverse, accusée notamment de glamouriser à outrance violences sexuelles et abus d’alcool et de drogues. Des accusations dont l’équipe créative s’est vivement défendue.

A quoi va ressembler la suite, quelles trajectoires pour les personnages ? (attention spoilers)

Casey Bloys, cadre de HBO, a confirmé que Zendaya serait de nouveau présente en saison 3. La fin de la saison 2 laisse entendre que son personnage, Rue, jeune droguée qui pleure la mort de son père, serait enfin sur la voie de la rédemption. Mais le ciel ne sera pas forcément bleu, ses multiples rechutes ont déjà démontré combien elle était fragile. Autre problème à l’horizon, elle n’a jamais payé la valise qui contenait pour 10.000 dollars de drogues à la puissante chef de réseau Laurie…

Dominic Fike, qui a fait ses débuts dans Euphoria saison 2 en tant qu'Elliot, un nouvel ami de Rue, a récemment révélé qu’il serait aussi au casting de la saison 3. Difficile de savoir ce qu’il adviendra du jeune homme, qui lui n’a pas décroché des substances illicites.

Les autres acteurs ne sont quant à eux pas encore confirmés au casting. Il y a cependant de grandes chances qu’ils repartent également pour un tour, en particulier Angus Cloud (Fez), Alexa Demie (Maddy), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate), Maude Apatow (Lexi) et Hunter Schafer (Jule).

Les nouveaux épisodes pourraient d’ailleurs faire un peu plus de place à Jules et Kat, plus effacées qu’à l’accoutumée dans les derniers épisodes. Mais rien n’est moins sûr en ce qui concerne cette dernière, l’actrice Barbie Ferreira étant, rapporte la presse américaine, en conflit avec le showrunner qu’elle accuserait de faire prendre trop de risques aux acteurs… Un reproche que d’autres participants ont aussi faits, qualifiant même de «toxique» l’ambiance sur le plateau…

Toxique, l’ambiance l'était aussi au niveau de l’histoire dans les toutes dernières minutes de la saison 2. Ce qui laisse deviner que la suite risque d’être lourde pour Fez. Son «petit frère» abattu par les policiers, le dealeur au grand cœur pourrait avoir une soif de vengeance destructrice. Le père de Nate, Cal, a quant à lui été arrêté à la fin de la saison, mais Eric Dane a laissé entendre qu’il n’en avait pas fini avec son (effroyable) personnage.

«Il va y avoir une rédemption. Je veux dire, c'est la trajectoire sur laquelle il est», a déclaré l’acteur à Variety, ajoutant espérer que Cal aurait l’occasion de réparer sa relation avec son fils Nate qui a dénoncé ses crimes sexuels à la police.

Enfin, les fans brûlent aussi de savoir ce qui va advenir de Cassie. Pardonnera-t-elle à sa sœur Lexi d’avoir mis en scène sa vie ? Retombera-t-ele un jour dans les bras de Nate ? La saison 3 devra répondre à beaucoup de questions laissées en suspens…

Sa date de diffusion n’a pour l’heure pas été communiquée. L’attente pourrait être longue, d’autant que la brillante et par conséquent très convoitée Zendaya a un planning déjà très chargé, elle qui doit tourner prochainement dans Dune 2. Il ne reste qu’à espérer que les épisodes seront disponibles en 2023, mais il est fort probable qu’il faille attendre 2024… Consolation, cette troisième saison ne devrait pas être la dernière.