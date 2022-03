The Batman : la série sur le Pingouin officiellement commandée

C’est officiel. La plate-forme de streaming HBO Max vient de commander la série spin-off du film «The Batman» centrée sur le personnage d’Oswald Cobblepot, alias Le Pingouin.

On sait depuis plusieurs mois que la série – qui n’a toujours pas de nom officiel – est dans les tuyaux du côté de HBO Max, et que Colin Farrell, qui incarne le vilain dans le film réalisé par Matt Reeves, y reprendra son rôle. L’histoire suivra l’ascension de ce personnage au sein de la criminalité de Gotham City. Car dans The Batman, Oswald Cobblepot n’est pas encore devenu Le Pingouin qui sèmera la terreur dans les rues de la ville. Il est simplement le gérant de la boîte de nuit Iceberg Lounge et le bras droit du mafieux Carmine Falcone (incarné par John Turturro).

«Le monde que Matt Reeves a créé pour The Batman est celui qui mérite un regard plus profond à travers les yeux d'Oswald Cobblepot», a déclaré Colin Farrell dans un communiqué publié sur le site américain Variety. «Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de poursuivre cette exploration d'Oz, alors qu'il gravit les échelons sombres pour devenir le Pingouin. Ce sera bien de le ramener dans les rues de Gotham pour un peu de folie et un peu de chaos», poursuit-il.

«Colin a explosé hors de l'écran en tant que Pingouin dans The Batman, et avoir la chance d'explorer en profondeur la vie intérieure de ce personnage sur HBO Max est un frisson absolu», a réagi pour sa part Matt Rreeves. Pour le moment, aucune information sur la diffusion de la série n’a été révélée.