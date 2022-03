Netflix : Films, séries, documentaires … Le point sur les temps forts des prochains mois

Netflix a, ce jeudi 10 mars, dévoilé la liste des séries, films et documentaires, français et internationaux, qui vont marquer sa programmation en 2022.

Aventures, thrillers, comédies... Entre suites très attendues et nouveautés alléchantes, voici ce que la plate-forme a souhaité mettre en avant parmi ses très nombreuses sorties prochaines.

Les films à venir en 2022

Adam à travers le temps, le 11 mars

Un long-métrage de Shawn Levy avec Ryan Reynolds, Mark Ruffalo et Jennifer Garner, sur un pilote qui entreprend un voyage dans le temps. Synopsis : «Un pilote entreprend un voyage dans le temps aux côtés de l'enfant qu'il était et de son père disparu afin de soigner les plaies du passé, tout en sauvant l'avenir».

Loin du périph, le 6 mai

Loin du périph est un film français réalisé par Louis Leterrier (Lupin, Insaisissables). Il s'agit de la suite de la comédie policière d’action De l'autre côté du périph de David Charhon. Omar Sy et Laurent Laffitte retrouvent leurs personnages et sont rejoints par Izïa Higelin pour une nouvelle session d’enquêtes, de gags et de cascades à haute adrénaline. Synopsis : «Dix ans après avoir fait équipe, Ousmane (Omar Sy) et François (Laurent Lafitte), deux flics que tout oppose, reforment à contrecœur leur tandem de choc. Pas franchement ravis de se retrouver, ils mettent le cap sur une petite ville des Alpes pour enquêter sur un meurtre particulièrement sordide. Mais, alors qu'ils pensent avoir élucidé l’affaire, Ousmane et François découvrent une réalité bien plus terrifiante ! De surprises en rebondissements, leur escapade loin du périph les pousserait même à s’apprécier…»…

Netflix

Les liaisons dangereuses, date non-communiquée

Avec à son casting Paola Locatelli, Simon Rerolle et Alexis Michalik, ce premier film de Rachel Suissa revisite Les liaisons dangereuse en mode «young adults» du point de vue de l’oie blanche. Synopsis : «Du haut de ses 17 ans, Célène est idéaliste, croit en l’amour absolu, et s’intéresse davantage à la lecture qu’aux réseaux sociaux. En quittant Paris pour Biarritz, elle s'apprête à vivre pour quelques temps loin de son fiancé, Pierre. Très vite, elle se confronte à la diabolique élite de son nouveau lycée sur laquelle règnent l’ex star du grand écran et reine d'Instagram Vanessa et le célèbre surfeur Tristan, aussi dangereux que séduisant. Lorsqu'elle tombe amoureuse de lui, Célène est loin de se douter qu’elle est au centre d’un cruel pari entre Tristan et Vanessa. Jusqu’où iront-ils?».

Netflix

The Gray Man, date non-communiquée

Le nouveau film des frères Russo embarque Ryan Reynolds, Chris Evans et Ana de Armas. Synopsis : «D’après la série littéraire : The Gray Man de Mark Greaney. Lorsque le mercenaire le plus redoutable de la CIA, dont nul ne connaît l’identité, découvre par hasard que l’agence dissimule de terribles secrets, un ancien collègue psychopathe met sa tête à prix. S’engage alors une chasse à l’homme à travers la planète menée par des tueurs à gages de toutes nationalités».

Athena, date non-communiquée

Actuellement en post-production, cette réalisation signée Romain Gavras, sur un scénario co-écrit avec Ladj Ly et Elias Belkeddar, est une série «coup de poing» qui raconte une histoire «ambitieuse et immersive», comme la décrit Netflix, avec notamment Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon au casting. Synopsis : «La mort tragique de leur frère cadet dans des circonstances troubles, va en quelques heures faire basculer la vie d'une fratrie dans le chaos».

Balles perdues 2, fin 2022

Après le succès du premier volet regardé par 37 millions de foyers, révèle Netflix, cette suite, en montage depuis deux mois après dix semaines de tournage, a bénéficié de plus de moyens que le précédent afin de «permettre au réalisateur Guillaume Pierret, un génie de l’action et des cascades, une plus grande immersion dans l’action, sans effets spéciaux ni fonds verts», fait savoir la plate-forme. Ce deuxième numéro est une suite directe du premier dont il conserve l’ADN, bien qu’il ne soit pas nécessaire de l’avoir vu pour comprendre l’histoire, a-t-il été précisé. Les personnages principaux sont toujours incarnés par Alban Lenoir et Stefi Selma. Un numéro trois est déjà prévu, faisant de Balles Perdues la première franchise française de Netflix. Synopsis : «Après la mort de Charras, Lino (Alban Lenoir) et Julia (Stéfi Celma) ont pris la relève et forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des stups. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre en travers de sa route».

Netflix

Pinocchio, date non-communiquée

Alors que Robert Zelmeckis donnera lui aussi sa version du classique de Disney avec Tom Hanks en Gepetto pour Disney+, Netflix proposera celle de Guillermo del Toro. Une version animée avec notamment dans la BO les voix de Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, ou encore Ron Perlman. Synopsis : «Cinéaste oscarisé, Guillermo del Toro réinvente l’histoire mythique, inventée par Carlo Collodi, de la marionnette de bois qui s’anime comme par magie pour réconforter Gepetto, vieux menuisier endeuillé. Ce film d’animation musical en stop-motion, signé Guillermo del Toro et Mark Gustafson, retrace les aventures de l’espiègle et désobéissant Pinocchio qui cherche sa place dans le monde».

A couteaux tirés 2, date non-communiquée

Second volet du film d’action de Rian Johnson avec, entre autres stars au casting, Daniel Craig, Edward Norton, et Janelle Monáe. Synopsis : «Dans la suite d’À couteaux tirés de Rian Johnson, le détective Benoît Blanc se rend en Grèce pour tenter de percer une énigme criminelle et croise une galerie de suspects hauts en couleurs…».

Blonde, date non-communiquée

Adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, cinq fois finaliste pour le prix Pulitzer, ce film écrit et réalisé par Andrew Dominik embarque notamment Ana de Armas, Adrien Brody, et Bobby Cannavale. Synopsis : «Blonde est une relecture audacieuse de la trajectoire personnelle de Marilyn Monroe, sex-symbol la plus célèbre au monde. Il s'agit du portrait imaginaire de l'actrice, chanteuse et mannequin des années 50-60 raconté à travers le prisme d'une société vouant un culte à la célébrité.»

White Noise, date non-communiquée

Écrit et Réalisé par Noah Baumbach (Marriage Story) d’après le livre : White Noise de Don DeLillo, ce film avec Adam Driver, Greta Gerwig, ou encore Don Cheadle, dresse le portrait d’une famille d’aujourd’hui. Synopsis : «À la fois drôle et terrifiant, flamboyant et absurde, banal et apocalyptique, White Noise brosse le portrait d’une famille américaine d’aujourd’hui. Tandis que parents et enfants tentent de gérer tant bien que mal les conflits du quotidien, ils explorent aussi les mystères universels de l’amour et de la mort - et se demandent comment faire pour être heureux dans un monde instable».

Les séries à venir en 2022

Drôle, le 18 mars

Créatrice de Dix pour Cent, Fanny Herrero laisse les agents de stars pour s’intéresser cette fois à la scène du stand-up, l’occasion pour elle de traiter notamment le thème de la vocation et de dresser le portrait de la jeunesse française d'aujourd'hui. Drôle est portée par Mariama Gueye, Younes Boucif, Elsa Guedj et Jean Siuen, quatre nouveaux visages qui apportent tous singularité et fraîcheur à la série. Synopsis : «Mariama Gueye (Aïssatou), Younes Boucif (Nezir), Elsa Guedj (Apolline), Jean Siuen (Bling) interpréteront quatre jeunes stand-upeurs qui se croisent chaque jour au Drôle, un comedy-club parisien, où ils viennent exercer leur art : faire rire les gens. Tous veulent réussir à vivre de l’humour. Mais c’est l’humour qui leur permet de vivre.»

La Chronique des Bridgerton, le 25 mars

Ce nouveau volet de la série à succès se penche cette fois sur les amours de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Synopsis : «Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), vicomte et aîné de sa fratrie, se met en quête d’une épouse des plus respectables. S’il est convaincu qu’il est de son devoir de préserver le nom des Bridgerton, ses efforts pour trouver une jeune fille correspondant à ses folles exigences semblent vains. Jusqu’à ce que Kate (Simone Ashley) et sa sœur cadette Edwina Sharma (Charithra Chandran) débarquent d’Inde. Lorsqu’Anthony commence à faire la cour à Edwina, Kate comprend ses véritables intentions - il ne cherche nullement à se marier par amour - et décide de tout mettre en œuvre pour empêcher cette union. Mais les échanges à fleurets mouchetés entre Kate et Anthony ne font que les rapprocher l’un de l’autre, compliquant ainsi la situation pour tout le monde… De l’autre côté de Grosvenor Square, les Featherington doivent accueillir leur nouvel héritier, tandis que Pénélope (Nicola Coughlan) tente d’asseoir sa position dans la haute société, tout en dissimulant son secret le plus inavouable à ses proches».

Stranger Things saison 4, vol.1 le 27 mai ; vol.2 le 1er juillet

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Cara Buono, ou encore Noah Schnapp, les stars de Stranger Things sont de retour sur Netflix ! La suite de la série de science-fiction vintage phénomène approche et «ce n’est pas trop tôt !» se languissent ses très nombreux fans avides de connaître la suite des aventures d’Eleven et sa bande d’amis aux prises avec le monde à l’envers…

Johnny par Johnny, le 29 mars

Cette série documentaire intimiste sur Johnny Hallyday raconte «le chanteur et l’homme tel qu’il se voyait», à travers des interviews et des images d’archive inédites.

Peaky Blinders saison 6, le 10 juin

Diffusée en début d'année sur la BBC, la suite et fin des aventures des frères Shelby débarquera cet été sur Netflix.

Nouvelle école, date non-communiquée

Netflix inaugurera cette année un concours de musique hip-hop / rap dans laquelle les stars Niska, Shay et SCH recherchent la prochaine révélation. Les 3 stars du rap, principaux juges de la compétition, vont partir dans leurs villes d’origines pour aller dénicher les nouveaux talents de la scène hip-hop : Niska à Paris, Shay à Bruxelles et SCH à Marseille. «Des freestyles aux battles, à la réalisation d’un clip vidéo et jusqu'à l'écriture et la production d’un morceau original, ils suivront les jeunes rappeurs qui donneront tout pour remporter 100.000 euros et réaliser leurs rêves», annonce Netflix.

The Crown saison 5, date non-communiquée

Récompensée à onze reprises lors de la 73e cérémonie des Emmy Awards, la série dont chaque saison revient sur une décennie du règne d’Elizabeth II passera cette fois notamment par l’année 1992 – qualifiée d’«annus horibilis» par la reine Elizabeth elle-même – qui a vu la princesse Anne divorcer du capitaine Mark Phillips, l’annonce de la séparation entre le prince Andrew et Sarah Gerguson et l’incendie du château de Windsor. C’est également l’année où le prince Charles et Diana ont annoncé leur séparation, même s’il faudra attendre août 1996 pour que leur divorce soit officiel.

Netflix

Notre-Dame : La part du feu, diffusion à l’automne

Tandis que le film de Jean-Jacques Annaud Notre-Dame brûle sortira le 16 mars au cinéma, Netflix s’emparera aussi du sujet avec cette série française, dont le montage vient de s’achever et qui s’annonce passionnante (un extrait a été diffusé aux journalistes ce 10 mars). Il s’agit d’une grande série chorale qui pose la question des événements collectifs et surtout de leur résonance au niveau de l’intime. Tout comme les gens se souviennent de ce qu’ils faisaient le jour de la destruction du World Trade Center ou de la mort de Michael Jackson, l’incendie de Notre-Dame a marqué les esprits des personnages dont on découvre les destins croisés.

Roschdy Zem, Caroline Proust, Megan Northam, Simon Abkarian, Alice Isaaz, Marie Zabukovec, Sandor Funtek, Kassem Al Khoja, Corentin Fila, Ambroise Sabbagh, Frederic Chau et Victor Belmondo figurent au casting. Synopsis : «La série se déroule durant la nuit de l'incendie de Notre-Dame. Elle nous raconte le destin d'hommes et de femmes ayant eux-mêmes leur propre incendie à éteindre. En parallèle du combat que mène la brigade des sapeurs-pompiers de Paris contre l'embrasement de la Cathédrale, nous suivons des personnages qui vont devoir aller jusqu’au bout d’eux-mêmes. Ils vont se battre, s’aimer, se croiser, se haïr, se sourire ou s’entraider … pour à la fin, avoir une chance de se reconstruire».

Netflix

De nombreux films et séries en préparation

En 2021, quatre des dix premiers films non-anglophones étaient français, se sont félicitées les équipes de Netflix France à l'occasion de cette présentation des temps forts pour l'année 2022. Netflix, qui se réjouit aussi notamment du succès rencontré par Lupin (dont la suite est actuellement en tournage), a produit 25 productions françaises et annonce que 20 sont actuellement en préparation.

En 2022, ce sont 200 millions d’euros qui ont été alloués à produire «une dizaine de séries, huit films et une dizaine de documentaires», détaille les équipes de la plate-forme, ajoutant que le contenu français était régulièrement mis en avant sur la homepage, participant à leur succès à l'international. Un sacré coup de projecteur quand le programme est proposé - comme ce sera le cas pour la série Drôle de Fanny Herrero - dans 190 pays et traduit en plus de trente langues... A terme, la nouvelle chronologie des médias permettra aussi la productions de dix films pour les salles qui seront disponibles 15 mois après sur Netflix. La plate-forme investira 40 millions d'euros dans le cinéma français.

La plate-forme mise aussi sur d’autres horizons avec notamment les films The Wonder de Sebastian Lelio avec Florence Pugh ; Society of the snow de JA Bayona sur le crash d’une équipe de rugby entre l’Uruguay et le Chili ; ou ecnore A l’ouest, rien de nouveau, un drame historique avec Daniel Brül.

trois projets français à suivre de très près

Wonderman

La série Wonderman a commencé son tournage ce lundi 7 mars. «Wonderman est une mini-série qui retrace le destin romanesque d’un personnage hors du commun. Tout au long des sept épisodes, Laurent Lafitte se glissera dans la peau de Bernard Tapie, à travers ses réussites et ses échecs», annonce Netflix. Il ne s'agit pas de retracer précisément toute la carrière de l'homme d'affaire aux mille facettes, ni de coller à tout prix à la réalité, puisque certaines parties seront «romancées», font savoir les équipes, pour qui Wonderman sera aussi l'occasion de revisiter 40 ans d'histoire de France.

Le roi des ombres

Ce projet de film qui sortira en 2023 a vu le jour à l'initiative de Kaaris. Le rappeur a proposé l'idée au moment de Bronx d'Olivier Marchal. Il s'agit d'une transposition d'une légende malienne de nos jours en banlieue parisienne. Le roi des ombres est «un drame familial sur la résilience», est-il annoncé. il sera réalisé par Marc Fouchard, le réalisateur de Break.

En place

Actuellement en tournage, cette série co-créée par Jean-Pascal Zadi et François Uzan, un des scénaristes de Family Business, suivra le parcours d’un éducateur propulsé au cœur d’une élection présidentielle. Jean-Pascal Zadi y donnera la réplique à Benoît Poelvoorde, Éric Judor et Fadily Camara. La série est décrite comme une «comédie burlesque et fantasque».