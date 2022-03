Outer Range : la série avec Josh Brolin (Avengers) à suivre dès le 15 avril

La série «Outer Range» sera lancée sur Amazon Prime Video le 15 avril prochain. L’acteur Josh Brolin tiendra le premier rôle dans ce western fantastique.

Il y incarnera le personnage de Royal Abbot, un éleveur à la tête d’un ranch dans le Wyoming qui met un point d’honneur à défendre ses terres et sa famille. Alors que les Abbot tentent de se remettre de la disparition de leur belle-fille, Rebecca, la tension monte d’un cran quand les Tillerson – propriétaires du ranch voisins prêts à tout pour leur profit – menace de se saisir d’une partie de leur terre.

L’apparition soudaine et inexpliquée d’un mystérieux trou noir dans le pâturage des Abbot va déclencher une série d’événements où les secrets du passé qui refont surface risquent de bouleverser les existences de toutes les personnes impliquées.

Déclinée en 8 épisodes, Outer Range voit Josh Brolin (Dune) donner la réplique à Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun : Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Bienvenue à Schitt's Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (Une Affaire de Détails), Olive Abercrombie (The Haunting Hill House) et Will Patton (Yellowstone).