Raised by the Wolves : la saison 2 débarque le 25 avril

Après une première saison aussi fascinante que déroutante, «Raised by the Wolves» lancera sa saison 2 en France le 25 avril prochain sur Warner TV.

La série créée et pilotée d’une main de maître par Aaron Guzikowski raconte l’histoire de deux androïdes, Mère – qui est aussi un robot capable de se transformer en arme de destruction massive – et Père, envoyés sur une planète vierge avec des embryons humains afin d’y bâtir une colonie libre de toute idéologie politique ou religieuse. Celles-là même qui ont conduit à la destruction de la vie sur Terre après l’opposition entre les athées et le peuple mithriaque, des fanatiques vénérant une divinité appelée Sol.

Quand un vaisseau de mithriaques arrive sur la planète, Mère tente de le détruire immédiatement. Mais des survivants parviennent à émerger des décombres. Et à constituer leur propre communauté. La confrontation des nouveaux arrivants avec Mère et Père semble inévitable. Mais une série d’événements inattendus va venir tout bouleverser. Dans la saison 2, alors que la colonie humaine progresse, les androïdes vont découvrir que contrôler les croyances humaines est une chose difficile, voire périlleuse.

Déjà lancée outre-Atlantique, la saison 2 de Raised by the Wolves sera visible en France sur Warner TV, et accessible à la demande via myCANAL.