Disney+ : 3 bonnes raison de regarder «Alerte Rouge» en famille

Le film «Alerte Rouge» vient de débarquer sur Disney+. Pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans le visionnage, voici trois bonnes raisons de foncer les yeux fermés (ouvrez-les quand même devant la télé).

Avant de commencer, rappelons qu’Alerte Rouge suit les aventures de Meilin Lee, alias Mei Mei, une adolescente de 13 ans qui déborde de confiance en elle. Mais elle va découvrir malgré elle le lien mystique qui existe entre sa famille et le panda roux. Au point d’en devenir un elle-même, à la moindre émotion forte. Un pouvoir de métamorphose qu’elle va devoir apprendre à gérer.

Parce que c’est le premier film Pixar intégralement réalisé par des femmes

On est en 2022, et Pixar vient de confier pour la première fois de son histoire la réalisation d’un de ses films à une équipe entièrement féminine. La réalisation a été assurée par Domee Shi, la cheffe de la production était Lisa Fotheringham, et à ses côtés on retrouve la productrice Lindsey Collins et la productrice associée, Sabine O’Sullivan. Danielle Feinberg était quant à elle à la direction des effets spéciaux.

Parce que ça parle de la puberté de manière originale

La puberté est le thème central de ce film. Dans la version originale, il s’appelle Turning Red, comprendre «devenir rouge», qui est une allusion à l’arrivée des règles chez les jeunes filles. Un sujet rarement abordé dans ce type de divertissement familial. Le personnage de Meilin se transforme en panda roux à chaque fois qu’elle ressent une émotion forte, qu’il s’agisse de la colère, de la honte, ou de sentiments pour un garçon. Alerte Rouge traite avec habileté et humour le tourbillon d’émotions propre à cette période d’une enfant de 13 ans.

Parce que c’est un peu autobiographique

L’histoire de Meilin et ses copines se déroule au début des années 2000. Toutes les personnes qui connaissent cette période vont immédiatement reconnaître la quantité de références contenues dans le film. Dans une interview, la réalisatrice Domee Shi a également confié qu’il y avait un lien entre son histoire personnelle et le personnage de Mei Mei. «Comme Mei dans le film, je suis fille unique. J’ai toujours été très, très proche de mes parents, plus particulièrement ma mère, car mon père devait s’absenter régulièrement pour son travail. Nous étions comme deux pois dans une cosse», a-t-elle confié au site américain Insider.

Bonus : Parce que Billie Eilish et son frère signent trois morceaux

Billie Eilish et son frère, Finneas O’Connel, se sont occupés personnellement de créer les trois chansons du faux boys band, les 4-Town. Dont ce tube, Nobody Like U, qui aurait certainement fait un carton… il y a vingt ans.