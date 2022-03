This is going to hurt, The Tower, Mister 8 : trois pépites à découvrir prochainement sur Canal+

Urgences médicales, urgences policières, urgences amoureuses, voici trois séries singulières à dévorer prochainement sur Canal+ et myCanal.

This is going to hurt

Cette série britannique de 7 épisodes de 52 minutes, créée et écrite pour la BBC par Adam Kay d’après son best-seller éponyme, suit Adam, un jeune médecin obstétricien à l’hôpital, submergé par des semaines de travail interminables et les cas difficiles, le tout pour un salaire de misère. Le jeune homme, qui fait régulièrement des apartés face caméra hilarants, est incarné par Ben Winshaw (acteur vu dans Criminal Justice, The Hour ou encore en Q au côté de Daniel Craig dans James Bond).

Très drôle, et sur une BO pop entraînante, la série sait aussi basculer dans l’émotion sans pathos trop appuyé, une caractéristique rare dans le genre drama médical. A l’instar de deux autres pépites du genre, les françaises Hippocrate (Canal+) et HP (OCS), This is going to hurt montre avec un réalisme quasi-documentaire combien le système de santé outre-Manche est lui aussi au bord de l’implosion, entre cruel manque de moyens et personnel à bout de souffle. «Il y a quelque chose d'universel dans la vie d'un médecin. À la sortie du livre, j'ai reçu des e-mails de médecins du monde entier me disant que l'histoire aurait pu se dérouler dans leur hôpital quel que soit le pays», explique l’auteur Adam Kay qui espère que la série contribuera à faire évoluer un peu la façon dont le NHS traite le bien-être mental de son personnel, «cela signifierait beaucoup plus pour moi que n'importe quel prix ou chiffre d'audience».

This is going to hurt sera diffusée sur Canal+ à partir du 31 mars 2022, les jeudis à 21h à raison de deux épisodes par soirée et disponible en intégralité sur myCanal.

The Tower

Elle ravira les amateurs de séries policières anglaises bien ficelées à la Happy Valley, The Tower est adaptée par Patrick Harbinson (scénariste et producteur exécutif de Homeland) du roman «Post Mortem», premier volet de la trilogie «Metropolitan» signée Kate London qui – gage de réalisme - est elle-même une ex-enquêtrice du Metropolitan Police Service.

Inoubliable Yara Greyjoy dans Game of Thrones et depuis vue dans des séries comme The Crown, The end of the fucking world ou encore Killing Eve, l'actrice Gemma Whelan y incarne une agent de police intègre et déterminée chargée d’enquêter sur les morts mystérieuses d’une adolescente et d’un officier de police tous deux tombés du haut du toit d’une tour d’habitation de Londres.

The Tower sera diffusée en exclusivité sur Canal+ le lundi 28 mars (ses trois épisodes), et disponible en intégralité sur myCanal.

Mister 8

Couronnée du prix de la meilleure série et celui de la meilleure interprétation pour Pekka Strang qui incarne le Mister 8 du titre, cette comédie noire filmée en noir et blanc en provenance de Finlande suit une femme qui pense avoir trouvé la solution aux problèmes de couple en ayant sept compagnons différents à la fois, plus exactement un compagnon distinct pour chaque jour de la semaine.

Tout se passe ainsi comme elle le souhaite jusqu’à ce qu’elle rencotre ce fameux « Mister 8 », par hasard un soir alors qu’il attend un blind date au restaurant qui finira par ne pas venir. Séduite après avoir passé la soirée ensemble, Maria propose à Juho de prendre la place d’un de ses compagnons en rejoignant son petit « harem » qu’elle gère comme une entreprise. Comme les autres amants, Juho accepte de signer un contrat contenant des clauses très strictes pour régir leur relation, comme celle qui leur interdit de se contacter quand ce n'est pas le jour de la semaine alloué à leur couple. Avec son humour piquant et ses situations improbables, Mister 8 traite de manière très originale des relations amoureuses, et de ce qu’on attend de ses partenaires, à savoir beaucoup…

Mister 8 sera diffusée à partir du 1er avril, les vendredis à 21h sur Canal+ à raison de quatre épisodes par soirée et disponible en intégralité sur myCanal.