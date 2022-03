BAFTA 2022 : l'impressionnante perte de poids de Rebel Wilson

L’actrice Rebel Wilson est apparue avec une silhouette très amincie lors de la cérémonie de BAFTA, qu’elle présentait à Londres ce dimanche 13 mars.

Méconnaissable avec sa nouvelle silhouette, la maîtresse de cérémonie, qui a comme à son habitude enchaîné blague sur blague, n’a pas hésité à consacrer quelques minutes à sa perte de poids. «Je dois vous apparaître un peu différente par rapport à la fois dernière que vous m'avez vue ici», a-t-elle adressé au public, alors qu’une photo d’elle datée de 2020 était projetée au second plan.

«C'était moi il y a deux ans et depuis, j'ai procédé à une transformation. Tout le monde me demande ‘Pourquoi as-tu perdu du poids ?’». Ce à quoi elle répond : «Clairement c’était pour attirer l’attention de Robert Pattinson», avant d’ajouter : «Les gars sérieusement, je rigole ! Je n’ai pas perdu du poids pour les hommes… Je l’ai fait pour avoir plus de rôles au cinéma. Je suis tellement excitée, maintenant je peux jouer la fille pas drôle et amoureuse d’Adam Sandler».

La comédienne, vue notamment dans les films Mes Meilleures amies, Bachelorette, ou encore Pitch Perfect, avait déjà fait allusion à cela dans une récente interview avec Hollywood Reporter, expliquant que «quand vous êtes un comédien, vous utilisez des choses sur votre physique à votre avantage, et j'ai utilisé le fait d'être une fille enrobée à mon avantage dans de nombreux films comiques. Certaines personnes m'ont dit : ‘Maintenant que tu as perdu du poids, as-tu peur de ne plus être drôle ?’ J'avoue que j'aime moi-même blaguer à ce sujet d'abord parce que ça change».

Deux ans pour tout changer

Rebel Wilson a expliqué que sa santé était la (vraie) raison pour laquelle elle avait entamé cette transformation, et confié que le déclic avait eu lieu après être allée voir un médecin au sujet de sa fertilité.

Lors du rendez-vous, le médecin l’avait, dit-elle, prévenue que si elle voulait améliorer ses chances de devenir mère, la meilleure voie serait de perdre du poids.

Au cours de l’année 2020, l’actrice australienne s’était alors donné pour objectif de perdre plusieurs dizaines de kilos. Sa volonté a été de fer, puisqu'en seulement 18 mois, elle en a perdu pas moins de 50.

Durant cette période, la jeune femme avait documenté ses efforts sur Instagram. «J’étais déterminée à faire de 2020 l’année de la santé en changeant l’intégralité de mon style de vie. Cela signifiait donc pas seulement physiquement, mais aussi mentalement», avait confié celle qui a, pour remplir ses objectifs, réduit ses apports caloriques, mais surtout s’est mise au sport, en particulier à la marche.

«Je suis chanceuse, j’ai accès à des coachs personnels vraiment incroyables, mais je veux que vous sachiez que la majorité des exercices effectués cette année étaient relatifs à des promenades», avait-elle précisé. La comédienne souhaite maintenant encourager toutes les personnes qui souhaitent perdre des rondeurs : «Je sais qu’il fait plus froid, mais essayez. Si vous pouvez marcher une heure… Faîtes bouger votre corps».