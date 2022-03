Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon dénonce les privilèges de Sophie Davant

Et il continue. Invité de l’émission Show Buzz sur Sudinfo, Pierre-Jean Chalençon s’en est à nouveau pris à l’émission «Affaire conclue». Il dénonce notamment le mauvais traitement des acheteurs pendant le tournage des émissions, et les privilèges de Sophie Davant.

Interrogé sur ses propos tenus sur les réseaux sociaux où il affirmait avoir été traité «comme un chien» par la production d’Affaire conclue, le célèbre collectionneur a déclaré que cela n’était qu’«une boutade», mais aussi «un peu la vérité». Pierre-Jean Chalençon a ensuite pointé du doigt le traitement privilégié réservé à Sophie Davant, l’animatrice du programme. Et les conditions déplorables dans lesquelles se trouvaient les acheteurs malgré le succès de l’émission.

«Sophie Davant, elle, se permettait d’arriver en moto taxi. Nous, on nous avait refusé ça au bout d’un an, soi-disant parce que ça coûtait trop cher. Surtout, il faut le dire, on n’avait même pas une loge, nous les acheteurs ! Nos loges, c’était où Sophie Davant allait aux toilettes. On avait un petit frigo avec des souris et des rats. On ne pouvait pas se reposer, si ce n’est dans le décor. Avec les scores d’audience qu’on faisait au bout d’un an ou deux, quand même… C’est pour ça que j’ai dit qu’on était un peu traité comme de la merde», détaille l’interprète de la chanson «Donne-moi ton Q… R code».

Pierre-Jean Chalençon affirme encore une fois avoir quitté Affaire conclue parce qu’il s’ennuyait. En plus de perdre de l’argent.

«Je me barbais au bout de 4 ans. Et ils avaient fait entrer dans l’émission des caricatures d’acheteurs qui pensaient qu’en achetant cher ils seraient plus connus que moi ou Julien. J’avais plus d’objets qu’il n’en fallait ! J’ai perdu de l’argent parce que j’ai toujours payé trop cher. Je ne suis pas marchand, je suis collectionneur. J’ai encore beaucoup d’objets d’Affaire conclue dans ma chambre d’ailleurs», lance-t-il.