Koh-Lanta : les internautes surpris par la fin du conseil

L’épisode de Koh-Lanta diffusé ce mardi 15 mars a tenu en haleine les téléspectateurs jusqu’à la dernière minute, avec un événement rare dans l’émission qui a beaucoup fait réagir les internautes.

«Oh le conseil de zinzin»; «première fois je vois ça je crois»; «Incroyable ce conseil»; «Oh le conseil de ouf»; «Mdrrr un conseil qui se joue sur un caillou»... De nombreux commentaires postés sur les réseaux sociaux témoignent de la surprise générale.

Tout a commencé au conseil par un résultat très serré. Les votes étaient en effet très partagés entre Stéphanie et Benjamin. Après une première égalité, les jaunes ont dû revoter entre les deux candidats. Et là, surprise ! Après avoir de nouveau dépouillé les votes, Denis Brogniart a annoncé une nouvelle parfaite égalité.

Lorsque ce rare cas de figure se produit dans l’émission, la production départage les deux aventuriers sur la sellette avec un tirage de boule noire. Après plusieurs minutes de suspense, c'est finalement Benjamin qui a dû quitter l'aventure.

Moi quand le conseil de koh lanta a fini en boule noir, ce qui arrive tout les 10 ans !! #kohlanta2022 #kohlanta #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/7ACGVOj36K — Salili fagaga (@salimabibi51) March 15, 2022

«Ce genre d’élimination est assez mythique. C’est agréable de ne pas être éliminé sur une stratégie ou une manigance de l’équipe qui veut se débarrasser d’un membre. Là, il s’agissait vraiment d’un 50/50. C’est un spectacle assez incroyable quand même !», a réagi dans une interview pour Voici le jeune homme, qui se présentait comme fin stratège au début du jeu.

Il estime que c’est même «l’une des plus belles sorties qu’il pouvait espérer», comme il l’a confié à Télé-Loisirs. «Aller au tirage de la boule noire était une probabilité très sérieuse, que j'avais bien en tête (…) Sur mon visage, cela doit se voir : on ne me voit pas paniquer, je suis plutôt souriant et serein. Je m'attendais à cette configuration. Après, quand la chance et le destin s'en mêlent… on ne peut pas prévoir».

Comme Benjamin, quatre participants de Koh-Lanta seulement avaient déjà connu la sentence irrévocable de la boule noire : Julien (en saison 9), Freddy (saison 9), Manu (saison 18), Cyril (saison 20).