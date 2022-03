Rihanna fait des confidences sur la maternité pour son troisième trimestre de grossesse

La chanteuse Rihanna, qui s’apprête à vivre les dernières semaines de sa grossesse, a fait des confidences sur la maternité lors d’un récent événement organisé pour sa marque de cosmétiques Fenty.

Rihanna a notamment confié au magazine Elle «les meilleurs conseils» qu'elle a reçus sur le sujet jusqu'à présent. «Le meilleur conseil est probablement de dormir maintenant parce que je n'aurai pas beaucoup l’occasion plus tard. Je dois travailler là-dessus avant que ce ne soit trop tard», a-t-elle déclaré.

La chanteuse a également confié, qu’en tant que fan de la série de télé-réalité «Real Housewives», elle pourrait devenir une mère à l'image de Heather Dubrow ou Teresa Giudice. Tout en mentionnant que Dubrow est chic et permet à ses enfants d'être qui ils veulent, elle a précisé se sentir plus proche de Giudice : «Elle peut vous aplatir quand il est question de ses enfants. Et ça résonne beaucoup en moi parce que j'ai l'impression que c'est le genre de maman que je vais être. Une vraie psychopathe quand il en sera question».

Pour rappel, c'est avec le rappeur A$AP Rocky que Rihanna attend son premier enfant. Le couple de stars se fréquente depuis décembre 2020.

Au micro d'Entertainment Tonight, la star avait révélé avoir eu beaucoup de mal à cacher sa grossesse à ses proches. «Ils disaient : 'Tu ne veux pas boire quelque chose ? Tu ne fumes pas ?' Et je mangeais plein choses que je n'avais pas l'habitude de manger. Ils savent que je déteste les sucreries et je demandais tout d'un coup des cookies et des beignets. Mais finalement, j'ai simplement pris la décision de tout leur dire, et ils étaient tous choqués, bien sûr, comme le monde aussi», avait-elle dévoilé. Heureuse, Rihanna avait ajouté : «Je prends simplement les choses comme elles viennent chaque semaine. Il y a toujours quelque chose de nouveau et je le prends simplement et j'en profite.»

La naissance va être grandiose

La chanteuse, qui n’a pas encore dévoilé le sexe du bébé, aurait déjà tout prévu dans les moindres détails pour son accouchement. D'après Heat Magazine, elle souhaite pour le Jour J être entourée de ses proches dans son sublime manoir à la Barbade, où une salle d'accouchement avec tout l'équipement nécessaire, y compris une piscine spécialement dédiée, y aurait été installée.

«Pour elle, le jour où elle devient mère est le plus important de sa vie. Elle veut que ce soit le plus magique possible. Elle aura avec elle les personnes qui lui tiennent le plus à cœur, y compris sa mère Monica et sa meilleure amie d'enfance Sonita Alexander, qui est médecin et à qui elle a demandé de la faire accoucher», a fait savoir au magazine «un proche».

Ce dernier a ajouté que tout était prévu pour célébrer dignement l’arrivée du bébé : «Rihanna va organiser une fête somptueuse sur la plage et organisera également d'autres réunions chez elle et dans un complexe voisin. Elle a hâte de célébrer aux côtés de toutes ses personnes préférées et est déterminée à faire de cette journée quelque chose de grandiose.».