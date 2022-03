Barry, saison 3 : une bande-annonce pleine de surprise

Attendue pour le 24 avril prochain sur la chaîne américaine HBO, la saison 3 de «Barry» vient de dévoiler ses premières images dans une courte bande-annonce.

Et c’est un vrai plaisir de retrouver Bill Hader dans le rôle de cet ancien soldat devenu tueur à gages, attiré par le monde du théâtre. Mais dont le passé ne cesse de venir interférer avec sa volonté de démarrer une nouvelle vie loin de la violence et des exécutions. On peut voir le personnage de Fuches, incarné par Stephen Root, ainsi que le professeur d’art dramatique de Barry, Gene Cousineau, joué par Henry Winkler (Happy Days). Et bien évidemment, les fans de la série retrouveront Anthony Carrigan dans le rôle de Noho Hank, membre de la mafia tchéchène à Los Angeles.

Le synopsis de la saison 3 a été révélé par HBO : «Barry essaie toujours de couper ses liens avec le monde des tueurs à gages, avec l’espoir de se donner corps et âme à la comédie. Si Barry a réussi à éliminer les éléments extérieurs qui le poussaient à devenir violent, il découvre rapidement que ce n’étaient pas les seuls à l’influencer. Pourquoi et comment est-il devenu un tueur à l’époque ? La saison 3 voit Barry tenter de prendre les bonnes décisions», peut-on lire.

Cette saison 3, qui devrait être visible en France sur OCS, se dévoile plus de trois ans après la diffusion de la deuxième, en raison des multiples complications liées à la crise sanitaire. Bill Hader a toutefois déjà annoncé qu’une saison 4 était déjà en cours d’écriture. Longue vie à Barry.