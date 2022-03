The Boys : la comédienne Karen Fukuhara agressée en pleine rue

Connue pour avoir incarné le personnage de Kimiko Miyashiro dans la série «The Boys», ou encore Katana dans le film «Suicide Squad» de David Ayer, la comédienne Karen Fukuhara a révélé sur Instagram avoir été agressée en pleine rue ce mercredi.

Selon la jeune femme de 30 ans, elle s’apprêtait à entrer dans un café de Los Angeles quand un homme lui a porté un coup à l’arrière de sa tête. «Je marchais pour aller me chercher un café dans cet établissement et un homme m’a frappé derrière la tête. Et cela sans prévenir. Nous n’avions pas croisé nos regards avant, je ne faisais rien de particulier. J’ai été totalement surprise et mon chapeau s’est envolé. Quand je me suis retourné, l’homme était quelques mètres plus loin (il a dû continuer à marcher après m’avoir frappé)», peut-on lire.

Karen Fukuhara a accompagné son message du hashtag #StopAsianHate (stop à la haine contre les asiatiques, ndlr). «Ce truc doit cesser. Les femmes, les Asiatiques, les personnes âgées ont besoin de votre aide», ajoute-t-elle. Selon la comédienne, de nombreuses personnes de son entourage ne sont pas conscientes des actes de haine qui peuvent être perpétrés tous les jours, et elle souhaite à travers ce message attirer leur attention sur ce phénomène.

Karen Fukuhara avoue avoir pensé à confronter son agresseur, avant de se dire que cela n’en valait pas la peine. Elle songe toutefois prendre des cours de self-défense à l’avenir. Elle s’est également dit soulagée que son agresseur ne soit pas armé. «Quelle satisfaction les agresseurs retirent-ils en s’en prenant aux femmes, aux asiatiques, ou aux personnes âgées ? Ils doivent être tenus pour responsable de leurs actes», ajoute-t-elle.

Ses collègues de la série The Boys ont manifesté leur soutien suite à la publication de son message, notamment Chace Crawford, qui incarne l’homme-poisson, Jack Quaid, l’interprète de Hugh Campbell dans la série, et Laz Alonso. «Ça m’énerve. J’aurais aimé être là», a expliqué ce dernier.