Kung Fu Panda de retour dans une série télévisée

Après la sortie de trois films d’animation entre 2008 et 2016, Kung Fu Panda prépare son retour avec une série prévue pour être diffusée sur Netflix.

Baptisée Kung Fu Panda : The Dragon Knight, elle verra Po et ses amis revenir pour de nouvelles aventures. Le panda, désormais un maître des arts martiaux, va se retrouver confronté à deux belettes qui parcourent le monde à la recherche d’armes antiques. Pour maintenir la paix dans la vallée et dans le monde, Po va être contraint d’entreprendre une quête pour retrouver les armes avant les belettes. Un périple au cours duquel il croisera le chemin d’un chevalier anglais surnommé Wandering Blade (Lame vagabonde, en VF).

La version originale verra le comédien Jack Black assurer la voix du panda. On ne sait pas en revanche si Manu Payet reprendra le rôle dans la version française. La série sera diffusée sur Netflix, qui n’a pas révélé de date précise pour le moment.

Il est de retour...





La série animée Kung Fu Panda : The Dragon Knight, proooooooochainement.

Ce n’est pas la première fois que Kung Fu Panda fait l’objet d’une adaptation en série. Les fans du panda avaient notamment pu voir Kung Fu Panda : L’Incroyable Légende en 2011 sur Nickelodeon, et Kung Fu Panda : Les Pattes du destin en 2018 sur Amazon Prime Video.