Obi-Wan Kenobi : Mark Hamill adoube le nouveau Luke Skywalker

Un beau geste. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Mark Hamill a salué le choix de Grant Feely pour incarner le personnage de Luke Skywalker enfant, dans la série «Obi-wan Kenobi».

Une belle manière pour l’acteur de 70 ans, qui fut le premier à incarner Luke Skywalker dans le premier volet de la saga réalisé en 1977 par George Lucas, de souhaiter la bienvenue à ce jeune garçon dans la grande famille Star Wars. «Grant Feely me semble être le parfait Luke Skywalker. Je lui souhaite bonne chance ! Que la Force soit avec Feely !», peut-on lire.

Grant Feely looks like a perfect Luke Skywalker and I am wishing him all the very best!#TheForceIsWithFeely https://t.co/FOMDPEeht9

— Mark Hamill (@HamillHimself) March 15, 2022