Donjons et Dragons : Chris Pine promet un film entre «Game of Thrones» et «Sacré Graal»

Dans un entretien accordé au site américain Collider, Chris Pine a tenté de décrire le film «Donjons et Dragons» - dont la sortie en salles est prévue pour mars 2023 - dans lequel il tient un des premiers rôles.

Le comédien, qui y donnera la réplique à Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, René-Jean Page, ou encore Hugh Grant, décrit cette adaptation cinématographique du célèbre jeu de rôle comme un parfait mélange entre Game of Thrones, Princesse Bride, les Goonies, et Sacré Graal des Monty Python.

«Je dirais que nous nous sommes beaucoup amusés sur le tournage. Nous avons beaucoup rigolé. Je décris le film comme étant proche de Game of Thrones, mêlé à un peu de Princesse Bride, et un soupçon de Sacré Graal. C’est quelque part dans cette zone. C’est très drôle. C’est excitant. Ça claque. Ça sent les années 1980, avec un peu de Goonies. (…) Je crois que ça va être très bon», confie Chris Pine.

Réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, Donjons et Dragons s’annonce comme un film ambitieux mêlant aventure et humour, avec une intrigue basée sur le monde de campagne des Royaumes oubliés.

Le tout dans une ambiance très «années 1980» (ce qui n’est pas étonnant puisque le jeu de rôle a connu des heures de gloire durant cette décennie). On a définitivement hâte de découvrir le résultat.