La série animée «Gremlins : Secrets of the Mogwai» présentée en exclusivité mondiale au Festival d'Annecy

Développée pour la plate-forme de streaming américaine HBO Max, la série animée «Gremlins : Secrets of the Mogwai» sera présentée en avant-première mondiale lors de la prochaine édition du Festival international du film d'animation d'Annecy, qui se tiendra du 13 au 18 juin prochain.

Les spectateurs pourront découvrir le premier épisode de cette fiction en présence du showrunner Tze Chun, du scénariste Brendan Hay, et de Joe Dante, le réalisateur du film Gremlins qui a également servi de consultant sur la série. Tous se prêteront à une session de questions/réponses à l’issue de la projection, dont la date n’a pas été révélée pour le moment par le Festival d'Annecy.

Préquelle du premier film réalisé en 1984, Gremlins : Secrets of the Mogwai plantera son décor dans le Shangaï des années 1920. C’est à ce moment qu’un garçon de 10 ans prénommé Sam Wing – qui deviendra le M. Wing qui tient le magasin dans le premier film – découvre l’existence de Gizmo, un mogwai égaré.

Accompagné de Elle, une adolescente pickpocket, Sam entreprend un périlleux voyage pour ramener Gizmo auprès des siens. Le trio va devoir affronter en chemin des monstres et des esprits du folklore chinois, mais aussi un industriel avide de pouvoir et son armée de Gremlins qui ne cesse de croître.

Déclinée en 10 épisodes, la série Gremlins : Secrets of the Mogwai sera prochainement accessible en France sur la chaîne Cartoon Network, disponible via les offres myCANAL.