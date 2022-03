Mariés au premier regard : le tragique destin d’une candidate qui va émouvoir les téléspectateurs

Ce lundi 21 mars, M6 lancera la sixième saison de Mariés au premier regard. De nouveaux célibataires espèrent y trouver le grand amour à l’instar d’Alicia, une jeune femme à l’histoire personnelle bouleversante.

L’émission de dating dans laquelle des couples de célibataires ne se connaissant pas du tout sont formés «de manière scientifique» par des «spécialistes», selon des «critères de compatibilités», va donc faire son grand retour.

Les binômes, s’ils acceptent d’aller jusqu’au bout de l’expérience, rencontreront cette année encore comme de tradition leur promis(e) le jour même de leur mariage. Ensuite, libre à eux de dire «oui» ou «non» à Monsieur le Maire…

Alors va-t-elle trouver l’amour qu’elle y est venue chercher ? Jeune femme de 28 ans pétillante, Alicia va en tous les cas émouvoir les téléspectateurs avec son histoire personnelle déchirante.

Un modèle de résilience

Victime d’un grave accident de la route il y a six ans, le jour de Noël, Alicia avait été plongée dans le coma et avait appris à son réveil que sa sœur, qui était présente avec elle dans le véhicule, n’avait pas survécu. Une terrible épreuve pour la jeune femme qui garde aujourd’hui de nombreuses cicatrices dans le dos dues aux nombreuses fractures. Colonne vertébrale, mais aussi hanche et bras avaient été particulièrement touchés.

Les médecins pensaient qu’elle ne pourrait jamais remarcher. Après douze opérations et des années de rééducation, l’infirmière-coordinatrice a fait preuve d’une volonté de fer pour faire mentir leurs projections. Elle espère grâce à Mariés au premier regard trouver un homme qui saura lui donner confiance en elle.

«Elle ne supporte plus les hommes qui se plaignent pour rien et ne profitent pas de la vie qu’elle sait si précieuse. Marquée dans sa chair, il est aussi plus difficile pour elle d’entrer dans une intimité en pleine confiance. Alicia ne trouve pas cet homme bienveillant, protecteur, qui saura l’aimer et la soutenir sans la victimiser non plus. Alicia la battante, ne veut pas survivre, mais vivre pleinement sa vie ! Une vie remplie d’Amour et de projet…», annonce M6.

Une grande nouveauté pour cette saison

Comme Alicia, les 13 autres candidats de l’émission de M6 sont eux aussi, avec chacun leur particularités et leur vécu, en quête d’une moitié. Ils ont été choisis parmi un grand nombre de postulants… Télé Loisirs, révèle que la production a reçu plus de 25.000 candidatures contre 10.000 habituellement…

La formule attire donc, mais change quelque peu cette année. Ce n'est plus dans la mairie de Grans, en Provence, que les unions seront célébrées mais à l'étranger. A Gibraltar, plus précisément, volontairement «loin de tous repères», comme l’a souhaité la production pour pimenter les premiers instants entre les deux inconnus.

«Plus que jamais, les célibataires devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu. Quels couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand amour grâce à la science ?» Début de réponse le lundi 21 mars à 21h10, avec le lancement de la saison 6 de Mariés au premier regard.