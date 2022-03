The Voice : Karine Ferri remplacée par une ancienne Miss ?

On sait depuis juin dernier que Karine Ferri n’assurera plus la présentation de l'émission musicale «The Voice». Et il se pourrait que l’animatrice soit remplacée par une ancienne Miss.

En effet, selon les informations de Voici, c’est Tatiana Silva qui est pressentie pour prendre sa succession. Elue Miss Belgique en 2005, la jeune femme de 37 ans «est avenante, agréable, et très professionnelle», a confié une source proche de la production à nos confrères.

«les épaules pour le rôle»

«Elle a prouvé en quelques minutes qu’elle avait les épaules pour le rôle», a-t-elle ajouté. Il y avait de fortes chances qu'Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, soit sélectionnée pour assurer les directs de l’émission, précise le magazine, mais manifestement, son casting ne s’est pas passé comme prévu.

Karine Ferri, qui avait rejoint le télé-crochet en 2013, en remplacement de Virginie de Clausade, avait déclaré que sa présence dans «The Voice», incarnée par Nikos Aliagas depuis son lancement, «était anecdotique».

L’animatrice de 39 ans, qui co-animait l’émission «Danse avec les Stars», est désormais uniquement aux commandes du débrief de l'émission. Par ailleurs, elle poursuit la présentation des «Docs du week-end», en alternance avec sa probable nouvelle remplaçante Tatiana Silva.