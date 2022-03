The Walking Dead : Norman Reedus victime d'une commotion cérébrale, le tournage de la saison en cours suspendu

L’acteur Norman Reedus, qui interprète Daryl Dixon dans la série The Walking Dead, s’est blessé à la tête durant le tournage.

L’accident a eu lieu pendant l’enregistrement du dernier épisode, le 11 mars en Géorgie, rapporte Deadline. Ce n’est pas la première fois que la série est le théâtre d’un accident. En 2017, le cascadeur John Bernecker avait trouvé la mort. Norman Reedus s’était déjà lui-même blessé au bras au court du tournage d’une séquence en 2015.

Toutefois, Deadline indique qu’on ignore pour l’heure si sa récente blessure à la tête, qui lui a valu une commotion cérébrale, a eu lieu sur le plateau ou en coulisses. Les circonstances de la blessures ne sont pas encore connues mais une source a confirmé à Deadline que Reedus, 53 ans, s'était rendu à l'hôpital. Le jour de l'accident, l’acteur de 53 ans s'était rendu sur les réseaux sociaux pour promouvoir son premier roman, «Ravaged», qui doit sortir le 5 avril.

«Il se rétablit et se remettra au travail rapidement», est-il précisé. «Nous pouvons confirmer que cela repoussera la fin de la série de quelques jours», a déclaré un représentant d'AMC à Page Six, sans divulguer plus de détails.

Les organisateurs du Fandemic Tour, une convention qui se déroulera ce week-end à Atlanta et à laquelle Norman Reedus devait participer, ont partagé l'information sur Instagram. «Norman Reedus a dû reporter en raison d’un accident pendant un tournage. Nous lui envoyons toutes nos pensées et notre énergie positive», ont-ils écrit.

La 11e et dernière saison de The Walking Dead est actuellement diffusée aux Etats-Unis, et visible dès le lendemain en France, en version originale sous-titrée sur OCS. A noter par ailleurs que l’univers créé par Robert Kirkman continuera néanmoins de se développer ensuite puisque deux spin-offs sont prévus pour 2023.