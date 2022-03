Welcome back : en quoi consiste le nouveau jeu présenté par Camille Combal ?

TF1 lance ce vendredi soir à 21h10 Welcome Back, une nouvelle émission présentée par Camille Combal.

Adaptée d’un concept de «retrotainment» néerlandais – entendre divertissement qui surfe sur la nostalgie - cette nouveauté en France permet de revisiter à travers des jeux et des quizz une année précise.

«On va revoir des choses drôles, anecdotiques qui animaient notre quotidien et d’autres plus graves liées à l’actualité, comme des événements politiques ou des matchs historiques. L’émission est adaptée d’un format néerlandais très amusant, 'A Year to Remember', qui existe avec succès depuis quatre ans. Cela faisait très longtemps qu’on avait envie de l’adapter.», a confié à Télé-Loisirs Julien Degroote, directeur de la veille et du développement du Groupe TF1.

Voyage dans le temps

Le premier épisode est consacré à l’année 1993. Le décor a été conçu dans les moindres détails pour propulser les téléspectateurs à cette époque. Pour parachever ce voyage dans le temps express, Camille Combal et les invités sont eux aussi relookés à la mode du moment. «Tout cela participe à l’aspect fun de l’émission qui nous donne un peu comme signal: ‘Ok ce soir, on va se marrer’. Plus que jamais, les gens ont besoin de légèreté et de pouvoir s’échapper en famille», a aussi ajouté Julien Degroote.

Côté look «on est sur une cravate de Vincent Lagaf', rehaussée sur une petite chemise à la Nagui, un petit gilet à la José dans 'Hélène et les garçons', le tout sur une sublime moustache de mon père, s'est de son coté amusé à détailler l'animateur pour Puremédias. On ne peut pas être plus en 1993 ! Il ne manque plus que la Renault Nevada et on est bon !» Le présentateur dit avoir «sélectionné des années marquées par beaucoup de nouveautés dans la société française, et particulièrement dans le domaine de la pop culture, qu'il s'agisse de nouvelles émissions télé, de nouvelles musiques ou de nouveaux films. A ce titre, 1993 et 2000 (pour le deuxième numéro de Welcome Back, ndlr) nous ont semblé être de bons terrains de jeu», a-t-il confié, toujours pour Puremédias.

Remontez le temps avec @CamilleCombal dans le tout nouveau jeu #WelcomeBack, ce vendredi à 21:10 ! pic.twitter.com/ne6WVAH6dq — TF1 (@TF1) March 17, 2022

Deux équipes de personnalités

Deux équipes de trois célébrités joueront pour une partie du public qui, en cas de victoire, se partagera l’argent cumulé dans la cagnotte. Ce vendredi soir, Michèle Laroque, Michael Gregorio et Nolween Leroy affrontent Jean-Luc Lemoine, Barbara Schulz et Redouane Bougheraba.