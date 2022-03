Anthony Delon : ses propos sur son enfance chaotique et son pardon à son père font réagir Alain-Fabien Delon

Invité de «20h30 le dimanche» ce 20 mars 2022 pour la sortie de son livre intitulé «Entre chien et loup», Anthony Delon est revenu sur son enfance chaotique. L’interview a fait réagir son frère Alain-Fabien Delon, qui a posté un message plein d’émotion à la fin de l’émission.

Sur son compte Instagram, le petit frère d’Anthony - né de l'union d'Alain Delon avec Rosalie Van Breemen - a estimé qu’Anthony Delon avait prononcé «des paroles magnifiques et justes». «Proud of you and of being your bro [Je suis fier de toi et d'être ton frère, ndlr]», a-t-il posté. «Comment grandir au sein d’une famille, où l’amour serait la première victime d’une malédiction, qui se transmettrait de génération en génération», a-t-il continué, ajoutant la mention «Clan Delon». Un message qui a touché son aîné, qui à son tour a laissé en commentaire : «Merci mon frère» .

Si Anthony Delon et Alain-Fabien Delon sont aujourd'hui proches, cela n'a pas toujours été le cas. Ce dernier s'était notamment montré agacé lorsqu'Anthony avait commenté l'état de santé de son père dans la presse. «J'ai eu un peu les nerfs en découvrant dans vos colonnes que mon frère dit qu'il a régressé. Mon père va très bien, il est dans le même état physique que lors de sa montée des marches, à Cannes, en 2019. Il a son âge, mais il marche, il parle, il a toute sa tête», avait déclaré Alain-Fabien.

Dans un entretien accordé à Paris Match, Anthony Delon avait quant à lui fait la démonstration de l’amour qu’il porte à son jeune frère, de trente ans son cadet : «C'est un écorché vif, il a une super gueule, du talent et un gros cœur. Alain-Fabien pourrait être le fils que je n'ai pas eu», avait-il déclaré.

Des blessures indélébiles mais pardonnées

Anthony Delon était ce dimanche 20 mars invité de Laurent Delahousse pour évoquer son roman autobiographique, intitulé «Entre chien et loup» paru au Cherche-Midi. L’acteur a expliqué que l’idée de ce livre était née au moment de la perte de trois êtres qui lui étaient chers : Mireille Darc qui fut sa belle-mère, son parrain George Beaume, [l'agent d'Alain Delon, ndlr], et celle de sa mère, Nathalie décédée l'an dernier d'un cancer du pancréas . «J’ai ressenti comme un vide terrible, comme un froid, et pour les retenir, j’ai eu besoin d’inscrire ces images et ces souvenirs dans le marbre.», a-t-il expliqué.

Quand le journaliste a parlé de son enfance douloureuse, psychologiquement, mais aussi physiquement – Anthony Delon évoque dans son livre l’attitude particulière de son père envers lui et les coups qu’il lui a assenés – il a assuré avoir aujourd’hui pardonné les souffrances, et les responsabilités confiées «qui n'étaient pas de son âge».

Selon lui la violence exercée sur lui par Alain Delon n'était que la répétition d'une violence dont l'acteur avait lui-même été victime quand il était enfant. «Quand il agissait comme ça, il était victime de son histoire, et ce n’est pas à moi qu’il parlait, mais à l’enfant qui est en lui», estime Anthony Delon, qui affirme que son livre n’est pas une revanche sur le passé : «Ce n'est pas un règlement de comptes (…) j’ai 57 ans aujourd’hui et je me suis rendu compte qu’il n'y a pas de famille parfaite, que beaucoup d’entre nous avions des blessures qui nous empêchaient d’être nous-mêmes, comme l’abandon ou d’autres blessures», a-t-il dit, affirmant qu’il souhaitait simplement «rendre hommage à ses guides» qui ont fait de lui «l'homme qu'[il est] aujourd'hui».

Alain Delon est en train de lire le livre, a-t-il indiqué. «J’espère qu’en lisant ce livre, il va réparer. C’est pour cela que c’est un message d’amour, parce que moi, j’ai pardonné», a-t-il insisté.