This Is Going To Hurt : Quelle est cette série médicale à voir sur myCANAL le 31 mars ?

La série britannique «This is going to hurt» porte un regard à la fois tendre et inquiétant, drôle et effrayant, de l’univers du NHS, les services de santé anglais, à travers les yeux d’un jeune docteur au bord de l’épuisement.

Les fans d’Urgences ou de Grey’s Anatomy peuvent passer leur chemin. Sauf s’ils sont attirés par la perspective de découvrir une série médicale qui suit les galères d’Adam, un médecin en début de carrière travaillant au service gynéco-obstétrique d’un hôpital où les patientes se suivent, et ne ressemblent pas. Lui et ses collègues ont la mission d’assurer l’accouchement et le suivi de ces femmes qui se présentent dans l’établissement. Mais le manque de moyens, les tours de garde qui s’enchaînent, la fatigue, le stress, ou encore le manque de considération, rendent parfois la mission très compliquée.

Pis, cette pression quasi-perpétuelle, et les situations chaotiques auxquelles ils doivent faire face, ne manquent pas d’avoir un impact sur leur vie personnelle. Les semaines sont longues et épuisantes. Et il n’est jamais évident d’être disponible pour ses proches une fois qu’on est vidé de son énergie. Reste toutefois la fierté et la satisfaction d’avoir aidé à mettre au monde des nouveau-nés. Mais à quel prix.

Adaptation des mémoires d’Adam Kay, qui s’est personnellement impliqué dans le développement de la série, This is going to hurt se décline en sept épisodes de 45 minutes avec Ben Whishaw (Mourir peut attendre) dans le rôle principal, Alex Jennings (The Crown), Ambika Mod, Harriet Walter (Killing Eve), Kadiff Kirwan (This Way Up), ou encore Michel Austin (Meet the Richardsons). Une dramédie attachante à ne surtout pas manquer à partir du 31 mars sur myCANAL.