Neuf Mecs : la nouvelle anthologie d’Emma de Caunes à découvrir sur Canal+

Un an après Neuf Meufs, Emma de Caunes propose une déclinaison masculine à son anthologie dans laquelle elle met notamment en scène son père.

La réalisatrice, toujours entourée du réalisateur et dramaturge Diastème en co-scénariste, continue d'entrer subrepticement dans les appartements d’un immeuble parisien dans cette série courte. On y croise pêle-mêle un kiné en plein divorce qui se coince le dos, un guitariste qui répète avec son ex, deux ados en train de jouer aux jeux vidéo surpris par une érection, ou encore un couple en pleine séance de bondage.

Emma de Caunes y croque des tranches de vie de dix minutes tour à tour drôles, loufoques ou poétiques pour montrer «différentes expressions de la masculinité». «On vit une époque compliquée pour les hommes, j’avais envie de les montrer avec tendresse et humanité», a-t-elle déclaré dans une interview pour tvmag.lefigaro.fr.

Si la version féminine de sa série se penchait particulièrement sur le désir au féminin, l’approche est ici différente. «J’ai réalisé que j’avais envie de parler des émotions et que celles-ci sont exprimées avec plus de pudeur, de retenue, par le prisme masculin. Il y a beaucoup de non-dits. J’ai eu envie de chercher ça chez les acteurs car ça leur fait un peu peur parfois et j’aime les montrer où on ne les attend pas. Baptiste Lecaplain ou Thomas VDB sont connus pour la comédie, j’ai eu envie de les aborder avec un autre ressenti, toucher la corde sensible», explique-t-elle.

Intimidée à l'idée de diriger son père

Quant à faire jouer son père Antoine de Caunes, la réalisatrice dit avoir été «très intimidée», «car le rapport change, émue aussi. Mais c’était un joli moment suspendu, magique sur cette terrasse somptueuse avec ce ciel rose… Je ne voulais pas qu’il fasse le mariole, j’avais envie de quelque chose de plus profond, montrer un aspect de lui que l’on ne connaît pas».

L’épisode en question évoque la perte d’un ami…«Il ne fait tellement pas son âge, il est tellement en forme. Je trouvais pour cela intéressant d’aborder, plus que la mort, le deuil, l’amitié masculine, la mélancolie du temps qui passe», a-t-elle ajouté.

Série à picorer à l’envi, comme Neuf Meufs toujours disponible sur MyCanal, Neuf Mecs embarque un joli casting, outre Antoine de Caunes, Thomas VDB et Baptiste Lecaplain, on y croise aussi Philippe Katherine, Yannick Renier, Lucas Devin, Orlando Vauthier, Solal Bouloudnine, Arthur Dupont, Calixte Broisin Doutaz ou encore Izïa Higelin et sa voix d'or.

Neuf Mecs est à découvrir ce 21 mars en format 90 minutes à 21h10 sur Canal+ et en 9x10 minutes sur MyCanal.

Le pitch : Une journée dans la vie de neuf hommes qui habitent le même immeuble parisien. Simon a décidé de présenter sa fiancée à sa mère qui est persuadée qu’il est gay ; Martin, parfaitement bilingue, fait semblant d’avoir besoin de cours d’anglais car il est amoureux de sa prof ; Thomas, l’ostéopathe du rez-de-chaussée, bloque sur son divorce et se bloque le dos ; Victor, guitariste, vit mal sa rupture avec Valentine ; et puis il y a Raf, Gustave, Nabil, Olivier et Patrick...