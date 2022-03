Tekken : première bande annonce de la série d'animation adaptée du jeu vidéo

Encore une. Netflix vient d’annoncer la sortie prochaine d’une série animée adaptée du célèbre jeu vidéo de combat, Tekken, avec la mise en ligne d’une première bande annonce.

Baptisée Tekken : Bloodline, le scénario sera inspiré de Tekken 3, l’un des volets les plus populaires de la franchise lancée sur PlayStation en 1998. L’histoire reviendra sur le destin de Jin Kazama, qu’on peut voir s’entraîner avec sa mère avant qu’ils ne se fassent attaquer par un monstre démoniaque connu sous le nom d’Ogre dans les jeux.

Jin Kazama est dès lors contraint de retrouver la trace de son grand-père, Heihachi Mishima, afin d’être formé aux techniques ancestrales de sa famille. Son objectif est clair : se venger du démon. Et pour ce faire, Jin devra affronter des champions surpuissants au cours de la compétition la plus dangereuse au monde, le «King of Iron Fist Tournament».

"Power is Everything." the Tekken: Bloodline trailer is here







"El poder lo es todo." Ya está aquí el tráiler de Tekken: Bloodline

La sortie de la série animée est attendue dans le courant de l’année 2022, sans plus de précision, sur Netflix. La plate-forme de streaming ajoutera avec Tekken : Bloodline une nouvelle série adaptée du jeu vidéo. Après Castlevania, et plus récemment Cuphead, Netflix lancera le 14 juillet prochain son adaptation de Resident Evil en live action.