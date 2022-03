Ciné+ : en avril les chaînes Premier, Frisson, émotion et Famiz célèbrent le règne animal dans tous ses états

Avec une programmation spéciale alléchante riche de plus de 70 films en avril, les chaînes Ciné+«réveilleront l’instinct animal qui est en vous».

«Qu'ils soient fantastiques ou réels, petits ou grands, à poils ou à plumes, aquatiques ou terrestres, méchants ou gentils : tous les animaux se donnent rendez-vous en avril sur les chaînes Ciné+ et sur MyCanal pour un règne sans précédent», est-il annoncé.

Les cinéphiles amateurs de créatures fantastiques auront notamment rendez-vous le 7 avril sur Ciné+ Premier avec «Godzilla» de Gareth Edwards (2014), le 8 avril sur Ciné+ Frisson avec «Shark 3D» de David Richard Ellis (2011), le 15 toujours sur Ciné+ Frisson avec le premier volet de «La planète des singes» (et ses suites qui seront diffusées les 22 et 29), mais aussi avec «La belle et la bête» de Christophe Gans (2014), «King Kong»1 & 2, «Piranha 3D», «Mimic», «Sharknado» 4, 5 et 6…

Les fans d’animaux sauvages ne manqueront pas non plus l’appel de la nature, en particulier le 13 avril avec «Le voyage du Dr Dolittle» de Stephen Gaghan (2020) sur Ciné+ Premier, «L’Odyssée de Pi» de Ang Lee (2012) le 17 avril sur Ciné+ émotion, «Dr Dolitle 2» de Steve Carr (2001) le 30 avril sur Ciné+ Famiz, mais aussi «Microcosmos : le peuple de l’herbe», «Africa Safari 3D» ou encore «Nenette»...

Une programmation qui a du chien

Amis des animaux de compagnie, vous ne serez pas en reste avec «Lassie, la route de l’aventure» de Hanno Olderdissen (2020) le 2 avril sur Ciné+Famiz, «Cats» de Tom Hooper (2019) le 3 avril sur Ciné+émotion, «Antoinette dans les Cévennes» de Caroline Vignal (2020) le 1er mai sur Ciné+ émotion, mais aussi «Didier», «La vie sauvage des animaux domestiques», «L’Odyssée sauvage» ou encore «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux»…

Les animaux animés seront aussi de la fête sur Ciné+Famiz, avec en vedette «Bigfoot Junior» de Jeremy Degruson (2017) le 2 avril, «Bigfoot Family» le 9 avril, «Stardog et Turbocat» de Ben Smith (2019) le 10 avril, ou bien encore «Les As de la Jungle» de David Alaux (2017), «Scooby !» de Tony Cervone (2021) le 23, «Yakari» de Xavier Giacometti (2020) le 30, mais aussi «La Tortue rouge», «Space Dogs», «Madagascar 3» ou encore «Minuscule 2»... De quoi bien prendre du poil de la bête pour attaquer les beaux jours !